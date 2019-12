Wellington Júnior analisa semana de treinos antes da estreia na Seletiva do Carioca

Macaé - Um dos principais reforços do Macaé Esporte para a disputa da Seletiva do Campeonato Carioca, o meia Wellington Júnior, de 30 anos, fez uma breve avaliação das primeiras semanas de treinamento visando a estreia na competição. O time do Norte Fluminense encara na primeira rodada o América, domingo (22), às 15h, no Estádio Giulite Coutinho.



“A semana de trabalho tem sido muito intensa. Estamos treinando por diversas vezes em dois períodos para o grupo poder buscar o melhor entrosamento possível até o jogo de estreia. A equipe está se comportando muito bem. O grupo é bom, o ambiente de trabalho está maravilhoso, pois todos estão brigando de forma sadia pelo seu espaço no elenco. A mentalidade de todos os jogadores e da comissão técnica é de buscar a classificação para a fase principal do Carioca”, disse.



Além do América, o Macaé Esporte disputa a fase preliminar do Carioca ao lado de Friburguense, Nova Iguaçu e Portuguesa. Apenas os dois melhores colocados avançam para a fase principal0.



Wellington Júnior falou da expectativa para a estreia fora de casa diante do América. “Primeiro jogo tem sempre aquela tensão, mas estamos preparados. Vamos chegar fortes, implantar o nosso estilo jogo, obedecer às orientações da comissão técnica para poder alcançar o nosso objetivo que são os três pontos”, comentou o jogador.



Cria do Botafogo e campeão do Mundo sub-20 com a Seleção Brasileira, Wellington Júnior defenderá o Macaé Esporte pela primeira vez. O meia comentou com está sendo a sua adaptação ao estilo de trabalho do técnico Mário Júnior.



“Trata-se de um treinador bem dinâmico e atualizado nos trabalhos. Ele tem um futuro brilhante pela frente e esta Seletiva será um trampolim para a carreira profissional dele. Embora do tempo seja curto, estamos felizes e adaptado com o estilo de jogo que o treinador tem implantado”.