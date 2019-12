Macaé - Ao instituir um conceito de integração, em saúde e assistência social, no cuidado à população com mais de 60 anos, o Hotel de Deus passa a estabelecer hoje um marco importante na história do município, que projeta na Macaé do futuro, o resultado concreto na aplicação dos conceitos de humanização e acolhimento em políticas públicas.

Inaugurado nesta terça-feira (17), o espaço situado na Linha Azul, próximo a Virgem Santa, passa a ser a referência em atendimentos ambulatoriais, tratamentos de baixa e média complexidades, e na execução de trabalhos educativos, esportivos e terapêuticos junto aos macaenses da terceira idade que já identificam no Hotel de Deus a oportunidade da ressocialização e da convivência, junto a pessoas que vivem e acumulam vasta experiência.

“Acreditamos no Hotel de Deus como um espaço de integração, do esforço e dedicação de profissionais que entendem a importância do acolhimento no serviço ao público, especialmente aos idosos que merecem toda a nossa atenção e carinho”, destacou a secretária municipal de Saúde, Deuzilane Galiza.

Por estabelecer também uma programação variada de atividades que visam estimular o corpo e a mente dos idosos, o Hotel de Deus tem a ousadia que colaborar também com a reintegração entre os idosos e suas famílias, apostando no acolhimento como sinônimo de qualidade de vida.



“A alma do Hotel de Deus são os idosos. Esse espaço precisa ser preenchido por pessoas que desejam trocar experiências, cuidar da saúde, aprender um pouco mais e compartilhar amor, amizade e alegria. Sem vocês, esse espaço não terá todo esse significado”, afirmou a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Janine Martinz.

As secretárias de Desenvolvimento Social, Janine dos Santos Parente, e de Saúde, Deusilane Hermes de Almeida, com a coordenadora da Saúde, Kelly Coura - Divulgação

A organização do funcionamento e da gestão do Hotel de Deus segue o princípio do compartilhamento, uma premissa que tem obtido resultados significativos na gestão municipal. “Esse espaço, que é de Deus, tem um significado simples: se colocar no lugar do outro. A nossa ousadia não é preparar um ambiente equipado para receber pessoas, mas sim de ter a oportunidade de ouvir, de estar próximo e de cuidar de gente que cuidou de todos nós, e que hoje precisa da nossa atenção para ter qualidade de vida. Só quem não tem Deus e humildade no coração não vai compreender o real sentido deste espaço”, disse o prefeito Dr. Aluízio.

Além das atividades e atendimentos diários, o Hotel de Deus receberá também idosos como moradores, que serão assistidos por equipes da Saúde e do Desenvolvimento Social.