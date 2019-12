Exposição fotográfica resgata arquitetura antiga de Macaé

Macaé - Até o dia 27 de janeiro de 2020, a população de Macaé poderá curtir e viajar no tempo graças à exposição "A vida sem fotografia é uma vida sem memórias". Sessenta fotos estão em cartaz no Centro Cultural do Legislativo (CCL), na Avenida Rui Barbosa, 197, no Centro, de 9h às 17h. Elas foram clicadas por autores como Solon (primeiro fotógrafo de Macaé) e por Manoel Olive - servidor aposentado da Câmara Municipal.



O dirigível Zeppelin foi clicado em 1937 nos céus da cidade, por Solon. Há várias fotos em preto e branco de construções antigas em Macaé. Uma delas retrata o Banco do Brasil, em 1950, localizado onde hoje fica o Itaú (Praça Washington Luiz). Em 1927, foi fotografada a muralha, em construção, da Rua da Praia.



Casas Antigas



Dezenas de casas antigas, demolidas por causa do progresso da cidade, foram devidamente clicadas no século passado pelo fotógrafo Manoel Olive, 79 anos. "Meu objetivo é mostrar à juventude as belezas da cidade antigamente. Minha geração valoriza as impressões dessas fotos, relíquias para registro humano e social, de uma Macaé do passado", conta ele.



A mostra é um resumo de seu vasto trabalho feito há décadas, desde os anos 60. "A casa do Dr. Orlando Nunes de Souza, na 'Rua da Praia', cliquei antes de ser derrubada para virar estacionamento. Já a casa da família Fernandes, na Avenida Rui Barbosa, deu espaço para o Shopping Macaé. A casa do Dr. Jair Siqueira, também na antiga Rua Direita, tornou-se rede de lojas", informa ele.



Antes de ser conhecida como a Capital Nacional do Petróleo e de passar por diversas fases de modernização, Macaé era uma típica cidade do interior, com belas arquiteturas e personalidades que marcaram o país. O fotógrafo Manoel Olive, dos registros familiares, passou a se interessar pelos principais pontos de referências do município, como casas de autoridades e comércios.



A exposição "A vida sem fotografia é uma vida sem memórias" tem entrada gratuita.