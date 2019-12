GOL Linhas Aéreas tem nova rota: Galeão para Macaé

Macaé - A GOL Linhas Aéreas abre as vendas de passagens de uma nova rota para o ano de 2020, com a parceira VoePass: do Aeroporto Internacional Tom Jobim (RIOgaleão) para Macaé, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Serão seis voos por semana, com um horário diário.O acordo de CPA (Capacity Purchase Agreement, em inglês) permite aos clientes de toda a região ter acesso amplo e mais rápido aos destinos nacionais e internacionais da GOL no país e no mundo. Se antes era preciso cerca de três horas de ônibus para conseguir chegar a um aeroporto, agora será possível chegar à capital em apenas meia hora.“Somos a companhia que democratizou a viagem aérea no Brasil e aquela que lidera a expansão da aviação regional. Nossa missão é ‘Ser a Primeira para Todos’, e estamos felizes por ampliar a oferta no Estado do Rio de Janeiro, que assim fortalece o acesso ao turismo e aos negócios, reforçando também nossa posição de liderança no mercado brasileiro”, destaca Randall Aguero, diretor de alianças da GOL.Esses novos destinos entram em operação a partir de 3 de fevereiro de 2020. Os bilhetes estão à venda no aplicativo, no site www.voegol.com.br , nas lojas VoeGOL e nas agências de viagem.Confira os horários dos voos:MACAÉ - RIO (GALEÃO) – 15:55 (diária - exceto sábado)RIO (GALEÃO) - MACAÉ - 17:15 (diária - exceto sábado)