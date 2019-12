Centro Cultural do Legislativo comemora resultados de 2019

Macaé - O Centro Cultural do Legislativo já é uma referência em Macaé e na região. E para comemorar os números e apresentar as primeiras atividades de 2020, o público que passa pelo local poderá conferir uma bela iluminação natalina, feita com projeções em 3D (Mapping) que utilizam a arquitetura do prédio como cenário das animações.



Inaugurado em agosto, o espaço que abriga o Museu e a Escola do Legislativo, além da Biblioteca Pública, será iluminado até o dia 6 de janeiro, começando sempre aos finais de tarde e no embalo de músicas temáticas e de apresentações de artistas locais. De acordo com o presidente Eduardo Cardoso (Cidadania), a iniciativa também é uma forma fomentar o turismo, beneficiando diretamente o comércio do Calçadão e das ruas do entorno.



“Transformar a antiga sede em um polo de cultura era um dos nossos grandes objetivos. Estamos resgatando uma rica história e espero que 2020 chegue com grandes alegrias, pois a cidade merece”, acrescentou Eduardo.



Na quinta-feira (26), foram realizadas apresentações do Grupo Camerata de Violinos e do coral Madrigal, ambos da 3ª Igreja Batista de Macaé. Os músicos fazem parte de um projeto social desenvolvido pela instituição e que atende 40 crianças e adultos.

Apresentações do Grupo Camerata de Violinos e do coral Madrigal ocorreram na quinta-feira (26) - Tiago Ferreira / Divulgação

Os números



Em quatro meses, o Centro Cultural do Legislativo recebeu diversos grupos de escolas públicas e privadas. Aproximadamente, 900 alunos conheceram parte da história política do município na exposição fixa do Museu. Já na Escola, 423 alunos foram certificados em 25 cursos, englobando parcerias com diversas instituições, como a Interlegis (Escola do Senado Federal), a Escola de Contas e Gestão (TCE-RJ), a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e a Prefeitura de Macaé.



Para a diretora Maria Ângela Magalhães Viana, as expectativas para o ano que vem são ainda maiores. “Estamos em busca de ampliar e trazer novas parcerias, fazendo com que a cultura e o conhecimento estejam ao alcance de todos, gratuitamente.”



Exposição fotográfica



Antes de ser conhecida como a Capital Nacional do Petróleo e de passar por diversas fases de modernização, Macaé era uma típica cidade do interior, com belas arquiteturas e personalidades que marcaram o país. Quem não viveu essa época ou gostaria relembrar a história, o Museu apresenta a exposição “A vida sem fotografia é uma vida sem memórias”, de Manoel Olive, até o dia 27 de janeiro de 2020.



Formação em Libras



Na última semana, 19 alunos da Escola do Legislativo receberam o certificado do curso de Libras – Módulo I. Já estão abertas as inscrições para o segundo nível, com aulas a partir de fevereiro, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica e Profissional (Cetep). Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (22) 2772-4268 ou pelo e-mail: direção_el@cmmacae.rj.gov.br.



Devido à demanda, a Escola analisa a possibilidade de abertura de uma nova turma inicial. Quem já possui conhecimento na linguagem de sinais, pode solicitar prova de nivelamento para saber se consegue acompanhar o Módulo II.



Funcionamento



O espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Avenida Rui Barbosa, 197, no Centro. Os telefones de contato para dúvidas ou agendamentos de visitas guiadas são: (22) 2772-4268 e 2772-4885.