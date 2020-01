Técnico do Macaé Esporte recebe alta após 12 dias no hospital

Macaé - O técnico do Macaé Esporte, Mário Júnior, recebeu alta na manhã da última terça-feira (31), depois de ficar internado por 12 dias no Hospital Público Municipal (HPM), após sofrer uma crise de hipoglicemia. Mário se reapresenta junto com o elenco nesta quinta-feira (02), no Estádio Moacyrzão, quando o time segue a preparação para o confronto contra o Friburguense, pela terceira rodada da Seletiva do Campeonato Carioca.



O treinador de 41 anos, que é diabético, se sentiu mal durante atividade da equipe e foi encaminhado ao hospital. Mário Júnior comandou a equipe em toda preparação na pré-temporada e confia na classificação para a fase principal do Carioca.



“Estou muito feliz com o comportamento do time. Estive em contato com o grupo durante a internação. Nosso elenco é forte e sei que todos entenderam a minha proposta de jogo. Só tenho a agradecer a todos da comissão técnica pela sequencia no trabalho. Agora é seguir com empenho para conseguir a classificação”, disse Mário Júnior.



Mário Júnior comanda a equipe na próxima rodada. O Macaé Esporte volta a campo neste sábado (4), quando encara a Friburguense, às 15h, no Estádio Moacyrzão.