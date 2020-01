Programação do Sesc Verão começa no domingo em Macaé

Macaé - Com diversas atividades esportivas gratuitas, a programação do Sesc Verão Macaé 2020 começará no próximo domingo (5), das 9h às 11h, que terá oficina de vôlei e a presença do ex-jogador Giovane Gávio, nas areias da Praia dos Cavaleiros.

A ação é uma parceria com a Prefeitura de Macaé. A iniciativa conta com oficinas com ídolos de vários esportes, shows, jogos como beach soccer, futevôlei e altinha, além de brinquedos infláveis e radicais, aulão de ritmos, gincanas, entre outras ações.

A programação vai até fevereiro. A secretária de Esportes, Andreia Freitas, afirma que a equipe, em parceria com o Sesc, está nos últimos preparativos para a programação.

“Nesta sexta-feira (3) toda estrutura já estará finalizada para o lançamento, que acontece no domingo. A expectativa é que moradores e turistas possam aproveitar as atividades, que buscam levar entretenimento e bem-estar”, afirma Andreia.



Para o secretário adjunto de Turismo, Leonardo Anderson da Silva, o evento é uma opção de lazer aos moradores e turistas, proporcionando cenário de férias com esportes e boa música de artistas locais no fim de tarde na Praia dos Cavaleiros.