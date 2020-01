Operação Verão reforça a segurança em praias e região serrana de Macaé

Macaé - Cerca de 60 guardas da Secretaria de Ordem Pública reforçam a segurança nas praias e região serrana de Macaé. A ação faz parte da Operação Verão, que busca promover o ordenamento nesses locais, período de aumento no fluxo de moradores e turistas. O efetivo, com guardas municipais e ambientais, atua nas orlas de Imbetiba, Cavaleiros, Campista, Pecado e Lagoa de Imboassica, além de cachoeiras. A iniciativa tem parceria com o 32º Batalhão de Polícia Militar.

O secretário adjunto de Segurança, Marco Antônio Moura, afirmou que a operação acontece por meio de patrulhamentos a pé, de bicicleta e viaturas. Ele acrescentou que o evento Sesc Verão Macaé 2020 também receberá reforço especial durante a programação, que acontecerá de sexta-feira a domingo, a partir de domingo (5).



"O número de pessoas durante o verão aumenta nesses pontos, por isso há necessidade de reforçar o patrulhamento. A ideia é inibir a prática de furtos ou assaltos, proporcionando maior sensação de segurança para moradores e turistas. A ideia é garantir um choque de ordem. Macaé está se destacando cada vez mais no turismo, por isso, a importância de intensificarmos a segurança. No Ano Novo, por exemplo, recebemos 41 ônibus de turismo", frisou o secretário.



Centro – Em paralelo, desde o Natal, a Secretaria de Ordem Pública intensificou, também, o patrulhamento na região central da cidade. Diferentes grupos da guarda municipal atuam pelas ruas, atendendo à demanda apresentada pela classe comercial. A medida de segurança conta com a atuação da Patrulha Comunitária, Coordenadoria de Apoio Preventivo Educativo, Patrulha Maria da Penha, Grupamento de Apoio Operacional (GAop), Guarda Ambiental e Coordenadoria de Posturas.