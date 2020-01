Macaé vence de novo e assume a vice-liderança da Seletiva do Carioca

Macaé - No embalo da torcida, que exibiu um cartaz com os seguintes dizeres: “Hoje tem gol do Babigol”, o atacante Matheus Babi fez valer a escrita e marcou o único gol do jogo, em cobrança de pênalti, que selou a vitória do Macaé Esporte diante do Friburguense, por 1 a 0, na tarde deste sábado (04), no Estádio Moacyrzão.



Com este resultado, a equipe do técnico Mário Júnior assumiu a vice-liderança da Seletiva do Campeonato Carioca, com seis pontos. A Portuguesa, com sete pontos, lidera o grupo. De acordo com o regulamento, os dois melhores colocados avançam para a fase principal do Cariocão 2020.



Já o jovem atacante macaense marcou o seu quarto na competição, artilheiro isolado. Na próxima rodada o Macaé Esporte encara o Americano, na quarta-feira (8), às 15h, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira. O Frizão recebe o América, no Estádio Eduardo Guinle, no mesmo dia e horária.

Atacante Matheus Babi marcou de pênalti o gol da vitória diante do Friburguense - Vanderlei Corrêa / Divulgação Macaé Esporte



O jogo



Debaixo de muito chuva, o primeiro tempo começou muito disputado, mas sem muitas chances claras de gols para ambos os lados. Logo depois da parada técnica, o Friburguense assuntou em chute de fora da área do atacante japonês Toshiya, que o goleiro Jonathan espalmou para escanteio. O Macaé respondeu com Matheus Babi, que completou cruzamento e, de carrinho, botou por cima do goleiro Afonso.



O segundo tempo foi bastante movimento. O meia Maranhão, que havia acabado de entrar na partida, foi agarrado no meio de campo e ao tentar desvencilhar da marcação tentou dar uma cotovelada em Ricardinho. O árbitro mostrou cartão amarelo para o jogador do Friburguense pela falta e exibiu o cartão vermelho direto para o atleta do Macaé, que ficou com um jogador a menos.



As entradas de Luquinha e Wagner Carioca melhoram a qualidade do toque de bola do meio de campo do Macaé, que mesmo com um homem a menos, foi para o ataque. Aos 36min, Paulo Vitor invadiu a grande área e foi derrubado pelo marcador. Pênalti, que o atacante Matheus Babi cobrou forte e no alto sem chances de defesa. Macaé 1 x 0.



Já nos acréscimos o Friburguense quase empatou numa jogada de Toshiya, que bateu forte e acertou a trave de Jonathan. Debaixo de muito chuva, o primeiro tempo começou muito disputado, mas sem muitas chances claras de gols para ambos os lados. Logo depois da parada técnica, o Friburguense assuntou em chute de fora da área do atacante japonês Toshiya, que o goleiro Jonathan espalmou para escanteio. O Macaé respondeu com Matheus Babi, que completou cruzamento e, de carrinho, botou por cima do goleiro Afonso.O segundo tempo foi bastante movimento. O meia Maranhão, que havia acabado de entrar na partida, foi agarrado no meio de campo e ao tentar desvencilhar da marcação tentou dar uma cotovelada em Ricardinho. O árbitro mostrou cartão amarelo para o jogador do Friburguense pela falta e exibiu o cartão vermelho direto para o atleta do Macaé, que ficou com um jogador a menos.As entradas de Luquinha e Wagner Carioca melhoram a qualidade do toque de bola do meio de campo do Macaé, que mesmo com um homem a menos, foi para o ataque. Aos 36min, Paulo Vitor invadiu a grande área e foi derrubado pelo marcador. Pênalti, que o atacante Matheus Babi cobrou forte e no alto sem chances de defesa. Macaé 1 x 0.Já nos acréscimos o Friburguense quase empatou numa jogada de Toshiya, que bateu forte e acertou a trave de Jonathan.