Maior artilheiro da seleção brasileira de beach soccer estará em Macaé

Macaé - A programação do segundo final de semana do Sesc Verão Macaé 2020, na Praia dos Cavaleiros, começa na manhã de sexta-feira (10), com a Exposição Colírio da Cidade de Macaé e recreação esportiva. No sábado, às 9 horas, haverá clínica de beach soccer com o ex-atleta Neném, torneio do mesmo esporte e show com Gabriel Silva.

Neném é considerado o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira de Beach Soccer, uma referência no esporte. Ele foi nove vezes campeão do mundo pela seleção, é tricampeão brasileiro de beach soccer, foi cinco vezes campeão da Copa América e sete vezes campeão do Mundialito de Portugal.



A abertura do evento ocorreu no último domingo (5) e contou com a presença do bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio. A equipe profissional de vôlei do Sesc Rio de Janeiro também esteve presente.