Obras em quadras escolares de Macaé estão em fase de conclusão

Macaé - Para melhor atender aos estudantes nesse ano letivo de 2020, as quadras da Escola Estadual Municipalizada Polivalente Anísio Teixeira (Costa do Sol) e Colégio Municipal Raul Veiga (Glicério) estão em fase de conclusão. Os espaços que já receberam cobertura metálica e mureta servirão para aulas de Educação Física e recreação.

As quadras contarão com pintura, alambrado, piso e marcações. Os locais irão atender à comunidade escolar (pais de alunos e profissionais), que poderão participar de atividades e programações como o Dia da Família e gincanas.



Também haverá reforma nas quadras dos Cieps municipalizados Leonel de Moura Brizola (Barra) Darcy Ribeiro (Nova Holanda), Oscar Cordeiro (Aeroporto), além do Maringá (Campo do Oeste), que deve receber uma pista de atletismo.



A construção das novas quadras foram aprovadas pelos gestores. Segundo Jane Parente, a diretora do Raul Veiga, a nova quadra é uma conquista positiva para os cerca de 300 alunos 1° ao 9° ano e Ensino Médio da instituição. "Todas as atividades esportivas ganharão uma conotação especial neste novo local. A equipe de Corfebol, por exemplo, vai aproveitar para treinar ainda mais, pois o time foi convidado a integrar a seleção brasileira, que em abril de 2020 vai para o Campeonato Mundial de Corfebol Sub19-2020 em Leeuwarden, na Holanda.", destaca.



Já a diretora do Polivalente Anísio Teixeira, Sônia Dias, observa que a quadra deve atender cerca de 800 alunos do 6º ao 9º ano em aulas de Educação Física e atividades específicas. "Este será mais um espaço de socialização e desenvolvimento de potencialidades na escola", acredita.



Dados da Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Educação apontam que é periódico o levantamento das quadras que precisam de manutenção. "A intenção é melhor atender aos alunos e profissionais, com espaços adequados para realização de práticas esportivas da Educação Infantil, do 1º ao 9º ano, da Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio" , explicou o superintendente Fabrício Reid.



No ano letivo de 2019 foi entregue a nova quadra da Escola Municipal Paulo Freire (Lagomar). Também foram realizadas reformas das quadras das unidades municipais Claudio Moacyr de Azevedo (Aeroporto) e Escola Parque Professora Maria Angélica Ribeiro Benjamin, que também atende a Escola Municipal de Educação Infantil Eleia Tatagiba de Azevedo (Jardim Santo Antônio).