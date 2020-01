Mergulhador morre em plataforma na Bacia de Campos

Macaé - O mergulhador, Graciano Elvys Silva, de 41 anos, da empresa Sistac Sistemas de Acesso S.A, morreu na madrugada desta quinta-feira (09), na plataforma P-33, que opera no Campo de Marlim, na Bacia de Campos. O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) e a Petrobras confirmaram a informação.



De acordo com o Sindipetro-NF, Graciano teria jantado por volta das 19h e fez um mergulho aproximadamente à meia-noite. Ao retornar o profissional relatou, que estava se sentindo mal e acabou desmaiando. O mesmo foi socorrido, inclusive com massagem cardíaca e desfibrilador, mas já estava em óbito.



A Petrobras explicou que o profissional participava de uma operação, a partir da embarcação de mergulho.



"Ao chegar na posição para o trabalho, se sentiu mal. O mergulho foi imediatamente interrompido e o profissional retornou à embarcação. A equipe de socorro iniciou atendimento ao mergulhador na embarcação, e, em seguida, o profissional foi levado para a enfermaria da unidade para continuidade do atendimento. Mesmo após os procedimentos médicos de emergência, infelizmente, foi constatado o óbito", disse em nota.



A Petrobras informou que vai instaurar uma comissão de investigação para apurar as causas da ocorrência e que ela e a empresa a Sistac comunicaram a ocorrência aos órgãos competentes e estão prestando todo apoio à família do profissional.



Graziano era natural do município de Carangola, Minas Gerais. Em nota, o Sindipetro-NF informa que também presta solidariedade a família e que participará da Comissão de Investigação do Acidente. A Polícia Civil de Macaé (123ª DP), onde o caso foi registrado, abriu um inquérito para investigar a causa da morte.