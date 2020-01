Macaé garante classificação para fase principal do Campeonato Carioca

Macaé - Após estar perdendo por 2 a 0 na etapa inicial, o Macaé Esporte buscou uma reação incrível no segundo tempo e empatou em 2 a 2 com a Portuguesa, na tarde deste sábado (11), no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, pela última rodada da Seletiva do Campeonato Carioca. Com este resultado, o Leão garantiu a classificação para a fase principal da competição encerrando sua participação na segunda colocação com sete pontos. A Lusa Carioca terminou em primeiro com 11 pontos.



Os gols da partida foram marcados por Maicon Douglas e Adriano para os visitantes, enquanto Maranhão e Gedeil deixaram tudo igual para o time macaense. A Portuguesa vai estrear na Taça Guanabara diante do Madureira, em Conselheiro Galvão, sábado (18), às 16h. O Macaé vai enfrentar o Flamengo, no mesmo dia e horário, ainda sem local definido.



Após o jogo, o técnico do Macaé Esporte, Mário Júnior, analisou a partida. “O jogo foi muito difícil aonde tomamos dois gols em falhas nossas de bola parada. No segundo tempo buscamos outras alternativas para mudar o panorama do jogo. Colocamos em campo o Maranhão e o Hudson para dar uma velocidade maior no jogo e acho que acertamos nas alterações. Mas o que valeu mesmo foi o empenho dos jogadores, que são merecedores do resultado e da passagem para a fase principal do Campeonato Carioca”, comentou.



Já o atacante Matheus Babi, artilheiro do campeonato com quatro gols, vibrou com a oportunidade de jogar a fase principal do Carioca. “Momento de muita luta dos jogadores. Agora é só gratidão. Colocar a cabeça no lugar, pôr o trabalho em dia para se preparar para a Série A”, disse.

Outros resultados - Nova Iguaçu 4 x 0 América e Friburguense 1 x 0 Americano.

Grupo X



Após a última rodada da Seletiva foram definidos também os clubes do Grupo X. São eles: Nova Iguaçu, Friburguense, América e Americano.



Esses times vão disputar qual das duas equipes serão rebaixadas para a Série B1 do Estadual.