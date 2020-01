Macaé x Flamengo confirmado para o Maracanã

Macaé - Com o Estádio Moacyrzão interditado devido aos estragos causados pela chuva no início deste mês, que culminou na queda da estrutura do telhado de parte da arquibancada, a diretoria do Macaé Esporte confirmou que a estreia do time no Campeonato Carioca contra o Flamengo será no Maracanã, sábado (18), às 16h.



Apesar do jogo ser no principal palco do futebol carioca, o mando de campo pertence a equipe do Norte Fluminense. Os duelos contra as equipes menores, o Leão provavelmente vai mandar seus jogos no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira.



O Flamengo divulgou nas redes sociais os valores dos preços dos ingressos:



Norte - R$ 40 / R$ 20 meia / R$ 16 ST

Sul - R$ 36 / R$ 18 meia / R$ 14 ST

Oeste e Leste Inferior - R$ 50 / R$ 25 meia / R$ 20 ST

Leste Superior - R$ 40 / 20 meia / R$ 16 ST

Leste Mais - R$ 200 / R$ 132,50 meia / R$ 119 ST

Maracanã Mais - R$ 250 / R$ 157,50 meia / R$ 139 ST