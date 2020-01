Feira de Artesanato atrai moradores e turistas na orla da praia dos Cavaleiros

Macaé - Moradores e turistas têm um encontro marcado de quinta a domingo na Praia dos Cavaleiros. A Feira de Artesanato, ampliada no verão, reúne dez tendas, toda semana, com produtos diversos. A iniciativa é uma realização do Polo de Artesanato de Macaé e conta com o apoio das Secretarias de Cultura e de Turismo. Os artesanatos serão comercializados até o dia 23 de fevereiro, de quinta a sexta, de 16h às 23h; sábados e domingos de 11h às 23h.

Quem passar pelo local encontrará artesanatos diversos, como pano de prato, camisas customizadas com logo da cidade, biquínis de crochê, acessórios para adultos e crianças, luminárias de PVC, bolsas e produtos que utilizam materiais recicláveis.

Os artesanatos serão comercializados até o dia 23 de fevereiro - Bruno Campos/Secom Macaé

Os produtos, normalmente, expostos uma vez por mês, ganharam mais espaço no verão com o aumento de turistas na cidade, além das férias de vários moradores. O grupo já existe há cinco anos e a exposição na orla dos Cavaleiros acontece desde setembro do ano passado.



Os interessados em participar do Polo de Artesanato de Macaé deverá ter carteira de artesão e possuir tenda própria para expor os produtos. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99986-1885.