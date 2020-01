Terminal Portuário de Macaé vai gerar dois mil postos de trabalho

Macaé - A obra do Terminal Portuário de Macaé (Tepor), prevista para começar ainda neste semestre, irá gerar na primeira fase da construção, dois mil postos de trabalho, com a expectativa de chegar, em três anos, a sete mil vagas. O assunto foi tema do encontro entre o secretário adjunto de Trabalho e Renda, Igor Romão e o consultor do Tepor, José Eduardo Carramenha, realizado nesta quinta-feira (16).

As primeiras vagas serão para as áreas de construção civil e industrial, entre elas, ajudante, pedreiro, encarregado de obras, carpinteiro, montador de andaime, técnico de edificações, técnico de segurança de trabalho, inspetor de solda, soldador, eletricista, técnico de automação e outras.



“As obras irão começar ainda no primeiro semestre. A primeira fase tem previsão de três anos, com investimento de 12 bilhões de dólares, incrementando um bilhão de dólares no PIB do município, além de R$ 120 milhões por ano no ICMS de Macaé. Além disso, a expectativa é chegar a 17 mil vagas no total das obras”, disse Igor Romão.



Igor acrescentou que o projeto do Tepor é formado por sete blocos, entre eles, gás, óleo, marítimo de petróleo, transportuária e três áreas de resíduos. Segundo ele, o mercado será acrescido ainda pelas instalações de 14 termelétricas, sendo oito com licenças ambientais já liberadas e uma em construção na RJ-168. “O gás produzido irá atender 14 termelétricas, gerando energia equivalente a uma Itaipu. Já o excedente será alocado para indústria petroquímica, a ser criada no Parque Industrial. O coração do Tepor vai ser a planta de gás”, explicou o secretário.