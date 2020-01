Região do Parque da Cidade ganhará nova Estação Elevatória

Macaé - Em continuidade as obras do Subsistema Centro, a Prefeitura de Macaé e a BRK Ambiental, por meio da Parceria Público-Privada estabelecida no município, darão início à construção da Elevatória B8A-03, que ficará localizada no Parque da Cidade. A programação inclui atividades no trecho ao longo de 2020 e, quando concluída, a EE poderá atender moradores dos bairros Centro, Valentina Miranda, Imbetiba, Costa do Sol, Praia Campista, Cajueiros, Alto dos Cajueiros, Miramar e Campo do Oeste.



A Elevatória do Parque da Cidade estará em uma área de 1.283,00 metros quadrados, terá capacidade de bombeamento de 307,27 litros por segundo. Todo efluente da nova elevatória será direcionando para a Estação (ETE) Centro, que fica na Linha Verde, para o devido tratamento antes do retorno ao meio ambiente.



As equipes já estão realizando as ações de topografia do local, o que permite descrever as características do terreno com exatidão, incluindo as diferenças de nível (inclinações). E nos próximos dias a área que fica próxima aos antigos campos de grama sintética, onde futuramente funcionará a estação elevatória, será cercada para o andamento dos trabalhos.



Investimentos

Por meio de um contrato de Parceria Público-Privada (PPP) válido por 35 anos a contar de 2012, a BRK Ambiental e Prefeitura Municipal coletam e tratam mensalmente 205 milhões de litros de esgoto em sua área de atuação no perímetro urbano do município.



Desde seu início, a PPP em Macaé já investiu R$ 151 milhões em 66 quilômetros de redes e nas estações de tratamento (ETEs) do Mutum e do Centro. E no caso do Subsistema Centro, a Prefeitura e a BRK Ambiental seguem trabalhando para aumentar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto com novas redes. Em 2019, o investimento foi superior 28 milhões e neste ano estão previstos mais de R$ 90 milhões em obras, incluindo a construção da nova elevatória do Parque da Cidade.