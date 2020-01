Skatista Sandro Dias agita Sesc Verão Macaé

Macaé - O hexacampeão de skate vertical, Sandro Dias, o Mineirinho, foi atração neste sábado (18), do Sesc Verão Macaé. Crianças, jovens e adultos foram ver de perto a apresentação na clínica esportiva de skate. O evento teve, ainda, exposição Colírio, arena radical e futebol.



"A ideia é trazer um pouco da prática de skate para essa galera, já que é o segundo esporte mais praticado no país há 10 anos. A clínica esportiva é mais voltada para iniciação, mas dá pra todos brincarem. A dica é estar sempre utilizando equipamento completo, pois aprender skate significa saber cair. Além disso, o esporte exige bastante dedicação", frisou Sandro Dias.

Dezenas de crianças participaram da clínica de skate com o atleta Sandro Dias - Bruno Campos/Secom Macaé

O Sesc Verão, que acontece pela primeira vez em Macaé, busca proporcionar entretenimento e a programação irá até o dia 9 de fevereiro. Mãe e Filha, Ana Clara Rangel, 38, e Carolina, 13, estão passando as férias no município. As duas afirmaram que acordaram cedo para aproveitar as atividades."Somos de Minas Gerais e não tinha como ficar dormindo com esse sol lindo. Vamos aproveitar para assistir um pouco os jogos e depois vamos entrar nessa água maravilhosa", disse Ana Clara.A programação do Sesc Verão conta com shows, jogos como beach soccer, futevôlei e altinha, além de brinquedos infláveis e radicais.