Macaé Esporte se prepara para enfrentar o Boavista

Macaé - Com foco em seu próximo jogo pelo Campeonato Carioca, o Macaé Esporte se reapresentou nesta segunda-feira (20), no Centro de Treinamentos do Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE). Na atividade, os jogadores tiveram de cumprir uma série de atividades físicas e técnicas que foram elaboradas pela comissão técnica do clube. O volante Júnior Santos projetou a partida contra o Boavista, quarta-feira, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela 2ª rodada da Taça Guanabara.



“Espero uma evolução do Macaé na sequência do Campeonato Carioca. Disputamos uma seletiva difícil e mesmo com todas dificuldades conseguimos chegar na fase principal do Estadual. Agora, estamos fechados em busca do objetivo de manter o Macaé na primeira divisão. Sabemos que a equipe do Boavista tem um ótimo time, mas nós também temos um bom elenco, aguerrido e que vai brigar por todas as bolas e pelos três pontos. Acredito que tem tudo para ser um bom jogo”, disse.



O volante foi um dos heróis do empate entre Macaé Esporte e Flamengo no último sábado, no Maracanã. Afinal, o jogador tirou uma bola em cima da linha no final da partida.



“Aquele lance vai ficar marcado na minha memória, quando a bola estava indo em direção ao gol eu me joguei sem saber se conseguiria tirar, pois ela estava muito alta, nisso ela bateu no travessão e caiu no meu peito e o Vladimir chegou me chutando junto com a bola. Vibrei como se fosse um gol, foi um momento marcante protagonizar um lance desse que garantiu esse empate”, finalizou Júnior Santos.