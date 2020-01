Hospitais e unidades de saúde

Hospital Público Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva (HPM)

Endereço: Rodovia RJ-168 – KM 4 – Virgem Santa

Telefone: (22) 2773-0061

Horário de Atendimento: 24h



Hospital Público Municipal da Serra Evangelina Flores da Silva

Endereço: Avenida João Manoel da Silva, s/n° - Trapiche

Telefone: (22) 2793-3251 / (22) 2793-3914

Horário de Atendimento: 24h



Hospital Irmandade de São João Batista de Macaé

Endereço: Rua Doutor Luiz Belegard, nº 391 - Centro

Telefone: (22) 2796-1500

Horário de Atendimento: 24h



Hospital Madre Teresa de Calcutá

Endereço: Rua Doutor Luiz Belegard, nº 540 - Imbetiba

Telefone: (22) 2762-1787

Horário de Atendimento: 24h



Instituto Médico Legal - IML

Endereço: Av. Aluizio da Silva Gomes, n° 1026 – Granja dos Cavaleiros

Telefone: (22) 2772-0620

Horário de Atendimento: 24h



Estratégia Saúde da Família - ESF Ajuda A Planalto da Ajuda

Endereço: Rua Nove, s/n°

Telefone: (22) 2796-4528

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Ajuda B Ajuda de Baixo

Endereço: Estrada do Incra, s/n°

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Ajuda C Ajuda de Cima

Endereço: Rua Projetada Um, s/n° - CEP: 27971-725

Horário de Atendimento: 08h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Areia Branca

Endereço: Rua Principal – s/nº

Telefone: (22) 2796-0100

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Aroeira

Endereço: Rua dos Eucaliptos, n° 184

Telefone: (22) 2759-7805

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Aterrado do Imburo

Endereço: Rua Principal - s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Barra/Brasília A

Endereço: Rua Calixto Fernandes das Neves, n° 355

Telefone: (22) 2772-4415

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Barra/Brasília B

Endereço: Rua Calixto Fernandes das Neves, n° 355

Telefone: (22) 2772-4415

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Barreto

Endereço: Rua Dois, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Bicuda Grande

Endereço: Rua Principal – s/nº

Telefone: (22) 2759-0189

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Bicuda Pequena

Endereço: Rua Principal – s/nº

Telefone: (22) 2759-0453

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Botafogo

Endereço: Rua Lelita Sales, s/n°

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Cajueiros

Endereço: Rua Maciel Alves Moreira, n° 51

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Campo do Oeste

Endereço: Avenida Venezuela, nº 132

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Córrego do Ouro A

Endereço: Rua Miguel Peixoto Guimarães – s/nº

Telefone: (22) 2765-3453

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Córrego do Ouro B

Endereço: Avenida Miguel Peixoto Guimarães, s/nº

Telefone: (22) 2765-3695

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Engenho da Praia

Endereço: Avenida Lagomar, nº 122

Telefone: (22) 2773-1178

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Frade/Boa Alegria

Endereço: Rua Principal – s/nº

Telefone: (22) 2793-4394

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Fronteira A

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, s/nº

Telefone: (22) 2770-7449

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Fronteira B

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Glicério

Endereço: Rua Arquiteto Luiz Pinto s/nº

Telefone: (22) 2793-3795 / 2793-4051

Horário de Atendimento: 7h às 18h



Estratégia Saúde da Família - ESF Horto

Endereço: Estrada do Horto

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Imbetiba

Endereço: Rua Dr. Zamenhof, n° 150

Horário de Atendimento: 7h às 18h



Estratégia Saúde da Família - ESF Lagomar A

Endereço: Avenida Quissamã, s/nº

Telefone: (22) 2773-1202

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Lagomar B

Endereço: Rua W18 Sentido W01, s/nº

Telefone: (22) 2765-0145

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Lagomar C

Endereço: Rua W18 - Sentido W01, s/nº

Telefone: 2765-0145

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Lagomar D

Endereço: Avenida Quissamã, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Malvinas A

Endereço: Rua Maria José Mahon Santos, nº 1500

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Malvinas B

Endereço: Rua Principal - Nº 656

Telefone: (22) 2791-3498

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Malvinas C

Endereço: Rua Maria José Mahon Santos, nº 1500

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Morro de São Jorge

Endereço: Rua Abílio Corrêa Borges, nº 182

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Nova Esperança A

Endereço: Rua São Mateus, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Nova Esperança B

Endereço: Rua São Mateus, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Nova Holanda A/Anexo

Endereço: Rua Nove, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Nova Holanda B

Endereço: Rua Nove, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Praia Campista

Endereço: Rua Luiza Lírio do Vale - nº 158

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Sana/Cabeceira do Sana

Endereço: Rua Principal, s/nº

Telefone: (22) 2793-2433 / 2793-2548

Horário de Atendimento: 7h às 18h



Estratégia Saúde da Família - ESF Trapiche

Endereço: Rua Comandante Gerson, s/nº

Horário de Atendimento: 8h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Virgem Santa

Endereço: Estrada da Virgem Santa, s/nº

Horário de Atendimento: 08h às 17h



Estratégia Saúde da Família - ESF Visconde

Endereço: Rua Zilda Zarur s/n (antiga Rua Projetada)

Telefone: (22) 2796-1271

Horário de Atendimento: 7h às 19h



Casa da Vacina

Endereço: Rua Antero Perligeiro , 79 - Centro

Telefone: (22) 2796-1622

Horário de Atendimento: 7h às 18h

Casa da Criança e do Adolescente

Endereço: Rua Dr. Télio Barreto, nº 316 - Centro

Telefone: (22) 2759-1024 / 2765-2976 / 2757-3363

Horário de Atendimento: 7h às 18h



Núcleo Municipal de Apoio ao Paciente Oncológico

Endereço: Rua Visconde de Quissamã, nº 674 - Centro

Telefone: (22) 2796-1326

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª de 7h às 18h



Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé

Endereço: Rua Dr. Bueno - Nº 40 (Anexo ao Hospital São João Batista) - Centro

Telefone: (22) 2796-1756

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª de 7h30 às 11h30



Unidade Básica de Saúde (UBS) Imboassica

Endereço: Rua Ismael Batista Filho nº 42 (antiga rua A)

Telefone: (22) 2762-5260

Horário de Atendimento: 7h às 17h



Unidade Básica de Saúde (UBS) Morro de Santana

Endereço: Rua Leopoldina Pinheiro s/nº

Telefone: (22) 2796-1378

Horário de Atendimento: 7h às 17h



Unidade Básica de Saúde (UBS) São José do Barreto

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, Km 187 - Parque de Exposição Latiff Mussi Rocha

Horário de Atendimento: 7h às 17h



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Barra

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, S/N

Telefone: (22) 2762-3260

Horário de Atendimento: 24h



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Pronto Socorro do Parque Aeroporto

Endereço: Rua Curuncango S/Nº

Horário de Atendimento: 24h



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Pronto Socorro Municipal

Endereço: Rua Américo Peixoto S/N° - Imbetiba

Telefone: (22) 2762-9499 / (22) 2762-0192 / (22) 2762-9506

Horário de Atendimento: 24h



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Unidade Lagomar

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 725/781

Telefone: (22) 2796-1279

Horário de Atendimento: 24h



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Unidade Mista de Saúde Dr. Ivair Marinho – Glicério

Endereço: Rua Lauro Gonçalves Pacheco- S/Nº

Telefone: (22) 2793-4051 / (22) 2793-3795

Atendimento da Estratégia Saúde da Família de 2ª a 6ª - Atendimento móvel 192 - 24h



Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Unidade do Sana

Endereço: Rua José Jesus Júnior - S/Nº

Telefone: (22) 2793-2548

Horário de Atendimento: 24h