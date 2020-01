Hotéis e Pousadas

Hotel Hyatt Place Macaé

Endereço: Avenida Atlântica, 1300 – Cavaleiros

Telefone: (22) 3518-1234



Ibis Macaé Hotel

Endereço: Rua Dolores Carvalho Vasconcelos, 136 – Glória

Telefone: (22) 2105-6000



Comfort Suítes Macaé

Endereço: Avenida Atlântica, 3036 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2105-1300 / 2015-1301



Sleep Inn Dubai Macaé

Endereço: Rua Professora Irene Meirelles, 253 – Riviera Fluminense

Telefone: (22) 2105-8888 / 2105-8870



Royal Macaé Palace Hotel

Endereço: Avenida Atlântica, 1642 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2123-9650



Royal Atlântica

Endereço: Avenida Atlântica, 1546 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2141-7100



Hotel Royal Ocean Palace

Endereço: Rua Abílio Moreira de Miranda, 277 – Imbetiba

Telefone: (22) 2123-1700



Gran Nobile

Endereço: Rua Dolores de Carvalho Vasconcelos, 110 – Glória

Telefone: (22) 2106-2700



Golden Tulip Macaé

Endereço: Avenida Elias Agostinho, 250 – Imbetiba

Telefone: (22) 2796-5300 / 2796-5310 / 2796-5317



Ramada Hotel

Endereço: Avenida Agenor Caldas, 249 – Imbetiba

Telefone: (22) 3737-0560



Aeroporto Hotel

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 584 – Parque Aeroporto

Telefone: (22) 2762-9348



Gaia Suítes Macaé

Endereço: Rua Mar Del Plata, 65 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2757-2630



Paradiso Macaé Hotel

Endereço: Avenida Atlântica, 1068 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2020-0299



Pousada Caravelas Lusitanas

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Glória, 2051 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2757-1093



Pousada Cavaleiros

Endereço: Avenida Atlântica, 2800 - Cavaleiros

Telefone: (22) 2765-5106



Pousada Doce Lar

Endereço: Rua Dolores Carvalo Vasconcelos, 400 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2759-8079



Pousada Kelly Cris

Endereço: Avenida Atlântica, 2452 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-5224 / 2773-4684 / 2757-1270 / 275-1307



Pousada Macamares

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Glória, 1800

Telefone: (22) 2773-5085



Pousada Marymar Suítes

Endereço: Rua Winston Churchil, 110 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-4375 / 2773-8807 / 2773-2977



Pousada Nova San Raphael

Endereço: Rua Joaquim da Silva Murteira, 95 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2123-2400 / 2123-2757 / 2123-5871



Hotel Glória Garden Suítes

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Glória, 1455 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2105-1300 / 2105-1301



Prata Business Suítes

Endereço: Avenida Atlântica, 2650 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2142-5488



Pousada Cordeiro Netos

Endereço: Avenida Atlântica, 468 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-5706



Pousada Rocha

Endereço: Avenida Atlântica, 2100 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-5440 / 2773-5686



Pousada San Gabriele

Endereço: Rua Franklin Roosevelt, 118 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-3760



Pousada Solar dos Cavaleiros

Endereço: Rua Bariloche, 80 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-3925



Pousada Solar (Cabralia)

Endereço: Rua Lindolfo Color, 6 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2765-5043 / 2765-7381



Crystal Apart Hotel

Endereço: Rua Teixeira de Gouveia, 1369 – Centro

Telefone: (22) 2016-0400 / 2016-0442



Hotel Imperial

Endereço: Rua Doutor Francisco Portela, 1055 – Centro

Telefone: (22) 2762-9737



Pousada Nascente do Sol

Endereço: Rua Velho Campos, 486 - Centro

Telefone: (22) 2772-2417 / 2772-3939 / 2772-2417



Flat Residence

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 795 – Centro

Telefone: (22) 2772-5254 / 2762-3878



Hotel 474

Endereço: Rua Visconde de Quissamã, 474 – Centro

Telefone: (22) 2772-6731 / 2772-1671



Hotel Nolasco

Endereço: Avenida Presidente Sodré, 558 – Centro

Telefone: (22) 2762-3843 / 2762-8110



Personal Hotel

Endereço: Rua Benedito Peixoto, 90 A – Centro

Telefone: 2105-5454



Hotel Portugal

Endereço: Rua Silva Jardim, 349 – Centro

Telefone: (22) 2762-6025 / 2762-6040



Hotel Praia Palace

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 35 – Centro

Telefone: (22) 2762-7380 / 2772-0169



Hotel Prata

Endereço: Rua da Igualdade, 289 – Centro

Telefone: (22) 2762-5434



Pousada Del Rey

Endereço: Rua Vereador Manoel Braga, 192 – Centro

Telefone: (22) 2762-6650 / 2757-2197



Pousada Máximus

Endereço: Rua Vereador Manoel Braga, 162 – Centro

Telefone: (22) 2772-5122



Pousada Nascente do Sol

Endereço: Rua Velho Campos, 486 – Centro

Telefone: (22) 2772-3930 / 2772-2417



Pousada Imperial

Endereço: Rua Etelvina Quinteiro, 154 – Centro

Telefone: (22) 2762-9447



Pousada Ponto Belo

Endereço: Vereador Manoel Braga, 383 – Centro

Telefone: (22) 99813-7422



Hotel D’Muros

Endereço: Rua José de Aguiar Franco, 268 – Costa do Sol

Telefone: (22) 2762-6757 / 2762-6760



Hotel Costa do Sol

Endereço: Rua Jesus Soares Pereira, 396 – Costa do Sol

Telefone: (22) 2762-9334 / 2762-1831



Hotel Rosamar

Endereço: Rua Jesus Soares Pereira, 15 – Costa do Sol

Telefone: (22) 2791-9090



Hotel Pousada Colonial

Endereço: Rua Oito de Março, 341 – Costa do Sol

Telefone: (22) 2772-1727 / 2759-1908



Pousada Costa Rica

Endereço: Rua Oito de Março, 216 – Costa do Sol

Telefone: (22) 2770-0857 / 2759-0236



Pousada Bem Brasil

Endereço: Travessa Quissamã, 17 – Imbetiba

Telefone: (22) 2772-2425



Imbetiba Palace Hotel

Endereço: Rua do Sacramento, 585 – Imbetiba

Telefone: 2791-8300



Hotel de Trânsito do Forte Marechal Hermes

Endereço: Praia das Conchas, s/n° - Imbetiba

Telefone: (22) 2772-5568



Hotel Champs Dumont

Endereço: Rua Abílio Moreira de Miranda, 282 – Imbetiba

Telefone: (22) 2772-7058 / 2772-7137 / 2774-7174



Hotel Makassar

Endereço: Rua Vila Musiá, 16 – Miramar

Telefone: (22) 2757-4110



Hotel Veneza

Endereço: Avenida Santos Moreira, 226 – Miramar

Telefone: (22) 2759-0771



Pousada Mirador

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 162 – Novo Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-4962 / 2765-7503



Bonjour Hotel

Endereço: Rua Antônio Russel Valencia, 41 – Praia Campista

Telefone: (22) 2759-9120



Pousada Mar Bella

Endereço: Rua Lafaiete Vieira, 7 – Praia Campista

Telefone: (22) 99844-3455



Pousada Dormin

Endereço: Rua Professor Gusmão, 183 – Praia Campista

Telefone: (22) 2770-5019 / 9994-9462



Hotel Brisa Tropical

Endereço: Avenida Atlântica, 2600 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2123-8600 / 2123-8686



Hotel Bellatrix

Endereço: Avenida Atlântica, 3700 – Vivendas da Lagoa

Telefone: (22) 2765-7325



Hotel e Restaurante Barreto

Endereço: Rua 14, Qd 2, n° 84 – São José do Barreto

Telefone: (22) 2773-1533 / 2773-1527



Hotel Brisa da Costa

Endereço: Avenida D, Lt 4, s/n° - São José do Barreto

Telefone: (22) 2791-1131



Brisa da Costa

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 86 – Novo Cavaleiros

Telefone: (22) 2765-5044 / 2765-5047



Hotel Mais Macaé

Endereço: Rua José Henrique da Silva, 274 – Praia do Pecado

Telefone: (22) 3081-2555 / 98807-3010 / 99394-6855



Pousada Belo Horizonte

Endereço: Rua dos Industriários, 82 – Alto dos Cajueiros

Telefone: (22) 2762-5196 / 99909-6412



Pousada Alto Riviera

Endereço: Rua Tapiranga, 58 – Riviera Fluminense

Telefone: (22) 2765-7294