Bares e Restaurantes

Durval Restaurante e Pizzaria

Endereço: Avenida Atlântica, 2534 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-3015



Ô Zé Gastronomia

Endereço: Avenida Atlântica, 2690 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-6389



Ilhote Sul

Endereço: Avenida Atlântica, 2620 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-5045



Luigi Ristorante

Endereço: Avenida Atlântica, 2910 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-4522



Royal Gourmet

Endereço: Avenida Atlântica, 1642 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2123-9650



Royalle

Endereço: Avenida Atlântica, 1546 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2141-7100



Laço Gaúcho

Endereço: Avenida Atlântica, 2244 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-3056



Parada do Chopp

Endereço: Avenida Atlântica, 2670 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-4145



Spoleto Culinária Italiana

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Glória, 2415 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-4535



Sancho Panza Café

Endereço: Avenida Atlântica, 1842 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2765-7125



Detroit Steak House

Endereço: Avenida Atlântica, 450 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2741-5005



Le Blanc

Endereço: Avenida Atlântica, 2500, loja 8 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2142-0168



Restaurante Brasa & Vino

Endereço: Avenida Atlântica, s/n° (esquina com a Rua Raquel Reid, 5) – Cavaleiros

Telefone: 2763-7242

Estação da Praia

Endereço: Avenida Atlântica, s/n° - Cavaleiros

Telefone: (22) 2765-4127



Picanha do Zé

Endereço: Avenida Atlântica, 2670 e 2720 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2757-1460



China in Box

Endereço: Rua Winston Churchil, 115 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2773-5999



Sansai

Endereço: Avenida Atlântica, 1738 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2757-1319



Boralá Bar Restaurante

Endereço: Rua Camil Tanus, 20 – Cavaleiros

Telefone: (22) 99918-4148

Bar Tataria Praia

Endereço: Avenida Atlântica, 2500, loja 7 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2765-7156



Forneria Giorgio

Endereço: Avenida Atlântica, 1764 – Cavaleiros

Telefone: (22) 3081-2505



Vintage Restaurante Café e Bar

Endereço: Avenida Atlântica, 1788, lojas 9 e 10 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2142-2352



Empório 46

Endereço: Avenida Atlântica, 2400 – Cavaleiros

Telefone: 2142-5660



Restaurante Pousada Mar Bella

Endereço: Rua Lafayete Vieira, 7 – Cavaleiros

Telefone: (22) 99844-3455



Encanta Grill

Endereço: Avenida Atlântica, 2500 – Cavaleiros

Telefone: (22) 99206-1898



Varanda Campeira

Endereço: Rua Lafayete Vieira, 22 – Cavaleiros

Telefone: (22) 99746-0729



Cozinha Urbana Tapas & Bar

Endereço: Rua Joaquim da Silva Murteira, 50 – Cavaleiros

Telefone: (22) 2142-5324



Mabuti Taste Makers

Endereço: Rua Joaquim da Silva Murteira, 43, loja 2 – Cavaleiros

Telefone: (22) 99730-0627



Restaurante da Galeria

Endereço: Avenida Atlântica, 1300 – Cavaleiros

Telefone: (22) 3528-1234



Restaurante Finalmente Grill

Endereço: Avenida Atlântica, 680 – Praia Campista

Telefone: (22) 2773-4477



Finisterrae

Endereço: Avenida Atlântica, 1068 – Praia Campista

Telefone: (22) 2020-0299



Recantos Praia

Endereço: Avenida Atlântica, 854 – Praia Campista

Telefone: (22) 3084-7442



La Fazendinha

Endereço: Avenida Atlântica, 972 – Praia Campista

Telefone: (22) 2762-1335



Niel Restaurante

Endereço: Avenida Atlântica, 3036 – Praia do Pecado

Telefone: (22) 2765-7356



A Boa Mesa

Endereço: Rua Dolores de Carvalho Vasconcelos, 136 – Glória

Telefone: (22) 2105-6000



Brazão

Endereço: Rua Teixeira de Gouveia, 734 – Centro

Telefone: (22) 2762-3817

Barzão

Endereço: Rua Teixeira de Gouveia, 733 - Centro



Restaurante Oriental

Endereço: Rua Teixeira de Gouveia, 820 – Centro

Telefone: (22) 2762-3517



Restaurante do Praia Palace Hotel

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 35 – Centro

Telefone: (22) 2762-7380



Feijão de Corda

Endereço: Rua Visconde de Quissamã – Centro

Telefone: (22) 99265-4874



Pimenta e Cheiro

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 241 – Centro

Telefone: (22) 2772-6590



Restaurante Delícias da Villa

Endereço: Rua Euzébio de Queiróz, 509 – Centro

Telefone: (22) 99969-3034



Churrascaria Rosa Amarela

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 324 – Centro

Telefone: (22) 2141-6596



Na Brasa

Endereço: Rua Silva Jardim, 337 – Centro

Telefone: (22) 99732-6954



Restaurante 20 Vê

Endereço: Rua Vereador Abreu Lima, 279 – Centro

Telefone: (22) 99817-7897



Restaurante Mais Sabor

Endereço: Rua Vereador Manoel Braga, 290 – Centro

Telefone: (22) 99613-2013



Cantina Brasileira

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1291 – Alto dos Cajueiros

Telefone: (22) 2762-4855



Restaurante Faisão

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1040 – Alto dos Cajueiros

Telefone: (22) 3083-0003



Chez Pierre Restaurante

Endereço: Rua Ailton da Silva, 20 – Imboassica

Telefone: (22) 2773-3001



Restaurante Manjericão

Endereço: Rua Abílio Moreira de Miranda, s/n° - Imbetiba

Telefone: (22) 2762-2585



Fornello

Endereço: Rua do Sacramento, 353 – Imbetiba

Telefone: (22) 2759-0099



Restaurante Ponto de Encontro

Endereço: Rua Luiz Belegard, 173 – Imbetiba

Telefone: (22) 2772-7429



Ramada Steak Hoouse

Endereço: Avenida Agenor Caldas, 249 – Imbetiba

Telefone: (22) 3737-0560



Restaurante Leve Sabor

Endereço: Rua Custódio da Silva, 41 – Imbetiba

Telefone: (22) 2762-4339



O Lagostão

Endereço: Rua do Equador, 216 – Campo d’ Oeste

Telefone: (22) 2759-6866



Estação Moqueca

Endereço: Praça Santos Dumont, 3 – Miramar

Telefone: (22) 2762-0884



Kebab Store

Endereço: Amphilóphio Trindade, 40 (Villa Gourmet) – Pecado

Telefone: (22) 99228-3662



Mad Dwarf

Endereço: Amphilóphio Trindade, 40 (Villa Gourmet) – Pecado

Telefone: (22) 2020-6565



Petit Petit

Endereço: Amphilóphio Trindade, 40 (Villa Gourmet) – Pecado

Telefone: (22) 99947-1522



Bar da Boca Lagoa

Endereço: Amphilóphio Trindade, 40 (Villa Gourmet) – Pecado

Telefone: (22) 99223-1616



Mokaie Steak & Burr

Endereço: Amphilóphio Trindade, 40 (Villa Gourmet) – Pecado

Telefone: (22) 3081-2439



Bar e Restaurante Comida Caseira

Endereço: Estrada da Ciriaca, s/n° - Glicério

Telefone: (22) 98823-6030



Recanto da Coruja

Endereço: Estrada da Ciriaca, s/n° - Glicério

Telefone: (22) 9809-7606



Restaurante da Pousada Sítio Paraíso

Endereço: Estrada da Serra Cruz, s/n° - Glicério

Telefone: (22) 99989-0137



Restaurante e Pizzaria Avilã

Endereço: Rua Baltazar Rangel, 1502 – Glicério

Telefone: (22) 2793-3848



Restaurante Maria Castorina

Endereço: Avenida Miguel Peixoto Guimarães, 700 - Córrego do Ouro

Telefone: (22) 2765-3228



Cabala Restaurante

Endereço: Rua Valdomiro Arcangelo, 1 – Óleo

Telefone: (22) 2793-3680



Restaurante Macaxeira

Endereço: Estrada do Peito do Pombo, sítio Bambuzal – Sana

Telefone: (22) 2793-2727



Restaurante Sol Nascente

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, s/n° - Sana

Telefone: (22) 2793-2404



Oba Bar & Lanches

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, 26, loja B – Sana

Telefone: (22) 2793-2672



Creparia Telektonon

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, s/n° - Sana

Telefone: (22) 2793-2531



Beco da Massa

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, s/n° - Sana

Telefone: (22) 98895-7739



Restaurante Alquimia

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, s/n° - Sana

Telefone: (22) 2793-2518



Restaurante Pousada Riacho Doce

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, 49 - Sana

Telefone: (22) 2793-2499



Botequim das Artes

Endereço: Rua da Grama, s/n° - Sana

Telefone: (22) 2793-2824



Restaurante Camaleão

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, s/n° - Sana

Telefone: (22) 98823-8359



Bar Bambu

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, 40 - Sana

Telefone: (22) 98833-0629



Atelier e Café Maria Fuxico

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, 48 - Sana

Telefone: (22) 2793-2639



Jequitibar

Endereço: Rua José de Jesus Júnior, 39 - Sana

Telefone: (22) 98839-7521



Puro e Simples Bistrô

Endereço: Rua da Grama, 10 – Sana

Telefone: (22) 2793-2527