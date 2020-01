Macaé - Agora, além do site institucional, página no Facebook e perfil no Instagram, Macaé lança mais um canal de comunicação, o "APP Macaé". O aplicativo está em fase de teste, mas já disponível para download nos sistemas Android. Em breve também estará acessível em iOS. As funcionalidades serão lançadas progressivamente, a partir da segunda quinzena de fevereiro, em parceria com as secretarias municipais.

A proposta é oferecer aos cidadãos informações sobre trânsito, itinerários e horários de ônibus, ocorrências relacionadas à mobilidade urbana, iluminação pública e agendamentos. Informações sobre educação, saúde e até mesmo negociações online por meio da Procuradoria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) são alguns dos serviços disponíveis.

A iniciativa é do Laboratório de Inovação em Gestão Pública – Inova Macaé, vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento. De acordo com o Secretário José Manuel Alvitos Garcia, a proposta é construir um governo 4.0, que consiste em tecnologias para melhorar os serviços públicos e mudar a interação entre governo e cidadãos.



"Com foco na modernização da gestão pública, a ideia é promover soluções com mais rapidez e eficiência. Pelo aplicativo, será possível realizar agendamentos de serviços públicos diretamente pelo celular, sem a necessidade de o cidadão se deslocar presencialmente aos órgãos públicos como acontece hoje, gerando economia de tempo e recursos aos munícipes" pontuou o secretário.



O coordenador do Inova Macaé, Jerônimo Santos, destacou a importância do aplicativo no intuito de fortalecer o controle social dos atos públicos. "O cidadão terá acesso, por exemplo, a escala de trabalho dos agentes públicos e as gravações em tempo real do HPM Online, que passará a ser disponibilizada no “Macaé APP”, disse Jerônimo.



Entre as inúmeras funcionalidades do Macaé APP, também será possível enviar ocorrências sobre temas de zeladoria urbana. Nesse ícone, o cidadão poderá tirar foto de uma árvore caída na rua e solicitar que a prefeitura a retire. A população também vai poder saber, com antecedência, se alguma rua foi interditada ou se setores administrativos mudaram de endereço.



Investimento em servidores



A ideia surgiu coletivamente por meio dos alunos do curso de pós- graduação em gestão pública, que foi oferecido gratuitamente aos servidores públicos municipais e realizado com professores voluntários.



Em uma atividade complementar ao curso, com parceria da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, cerca de noventa servidores realizaram pesquisa etnográfica junto ao cidadão com o objetivo de saber quais as funcionalidades eram as mais importantes para a realidade específica do município de Macaé.



Nas oficinas realizadas, foram utilizadas ferramentas inovadoras de gestão pública, como o design thinking¸ que constrói políticas públicas levando-se em consideração os anseios do cidadão e o SCRUM, um método inovador de gestão de equipes para gerar resultados.



A partir desse modelo único no país foi possível construir uma rede de cooperação em gestão pública local em formato de tríplice hélice: mercado, governo e universidades unidos para gerar resultados.



O saldo dessa trajetória é a construção de uma tecnologia ofertada ao cidadão sem que se houvesse a realização de licitações e contratações externas, tendo em vista que toda a tecnologia produzida partiu do conhecimento compartilhados pelos servidores públicos municipais, por parceiros e apoiadores.