Região serrana de Macaé ganha asfalto novo na RJ-162

Macaé - Os cerca de 20 quilômetros que ligam a RJ-162 aos distritos de Areia Branca e Bicuda Grande, na Serra de Macaé, começaram a receber nesta segunda-feira (27), asfalto novo, uma intervenção iniciada pela prefeitura em atendimento a solicitações repassadas via Twitter pela população.

A recuperação da RJ-162, estrada que dá acesso aos dois principais destinos turísticos da região serrana de Macaé, prevê não só a recomposição do asfalto, mas também a manutenção de sistemas de drenagem de águas de chuva, recuperação de caixas receptoras e a preservação de saídas de água, comuns a região.

Nesta semana, operários e máquinas trabalham no trecho inicial da estrada que deve ser completamente recuperada dentro de seis meses. Pelo Twitter, o prefeito Dr. Aluízio dos Santos destacou a importância do projeto, que garante aos moradores, produtores rurais e visitantes, uma perspectiva melhor de qualidade de vida e segurança.

“Quem determina o ritmo da cidade é a população. O governo tem o dever se mobilizar para atender todas as solicitações, da forma mais eficiente possível”, afirmou o prefeito.

No Portal do Sana, a prefeitura finalizou a reforma dos banheiros públicos que atendem a turistas que frequentam as cachoeiras e trilhas da região.