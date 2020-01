Roda de samba abre exposição "Máscara e Cor" no Centro Cultural do Legislativo

Macaé - Com muita música e samba no pé, o Centro Cultural do Legislativo apresentou ao público a exposição “Máscara e Cor”, de Isnard Drumond. Parte do acervo do artista contará a história e a importância das cores na elaboração do adereço de carnaval. A abertura aconteceu no final da tarde de segunda-feira (27) e seguirá na antiga sede da Câmara de Macaé até o dia 28 de fevereiro.



Isnard se profissionalizou na área atuando em festas da cidade e também no Rio de Janeiro, onde obteve graduação em arquitetura. “Utilizo os conhecimentos que adquiri na produção das máscaras, desde a escolha dos tons até os itens que servem para a decoração e a representatividade das diferentes etnias”, disse.



Ocupando as escadarias do centenário prédio e parte da praça Gê Sardenberg, no Centro, a bateria do grupo Amigos do Samba comandou o som com clássicos, que atraíram a atenção do público. Eles foram acompanhados pelas passistas do Arte de Sambar, que atua no bairro Aroeira há 10 anos.

Exposição "Máscara e Cor" seguirá na antiga sede da Câmara de Macaé até o dia 28 de fevereiro - Tiago Ferreira/CMM



A líder do projeto é Rosiane Braga da Silva. Ela elogiou a iniciativa de promover o gênero musical na cidade. “É muito importante ver que a cultura conta com o apoio da Câmara. A gente quer mostrar que o carnaval segue vivo em Macaé. A prova é que eu estou aqui, dançando com a minha filha e a minha neta de 3 anos”.



De acordo com a diretora do Centro Cultural, Maria Ângela Magalhães Viana, novas programações já estão em planejamento para o decorrer do ano. “A população também pode conferir a exposição permanente do Museu, que resgata a nossa história, além de ter acesso à Biblioteca e demais atividades ligadas à Escola do Legislativo”, lembra.



