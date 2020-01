Bairro Lagomar ganhará três escolas e centro esportivo

Macaé - A Secretaria Municipal de Educação de Macaé entrou o ano de 2020 oferecendo à população mais três novas escolas. Uma de Educação Infantil e uma de Ensino Fundamental, que estão sendo construídas nos bairros Lagomar e Ajuda. A Escola do Lagomar irá atender mil alunos do Ensino Fundamental 2, sendo 500 no turno da manhã e 500 no turno da tarde. Já a de Educação Infantil do Lagomar irá atender 250 alunos em horário integral.



Contabilizando com os 400 alunos já atendidos na Escola de Educação Infantil Norma Shirley, no Lagomar, as três escolas irão assistir 1.650 alunos do bairro e adjacências. Ao lado dessas escolas haverá quadra esportiva, campo de futebol e parque: um complexo acadêmico, cultural e esportivo. Essas novas escolas irão mudar a vida da população do Lagomar como um verdadeiro Centro de Excelência em Educação Pública.



O Lagomar ganhará duas escolas e um centro esportivo, formando um quarteirão com três escolas. A previsão é que o governo inaugure em maio.



Em parceria com o Estado, será construída a terceira escola no Lagomar, de Ensino Fundamental (segundo segmento) e Ensino Médio, contando com mais 20 salas de aula; três de artes e laboratórios, com base na Lei nº 4.670/2019, que estabelece o Termo de Cooperação entre o município e o Estado.

Pela lei, publicada no último dia 27 de dezembro, o município está autorizado a compartilhar o espaço do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho, no Lagomar. A lei foi deliberada pela Câmara Municipal de Macaé e sancionada pelo prefeito, Dr. Aluizio dos Santos.