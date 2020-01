Macaé Esporte: Técnico Mário Júnior é demitido após goleada

Macaé - O técnico Mário Júnior não comanda mais o Macaé Esporte no Campeonato Carioca. O treinador foi demitido, após o time do Norte Fluminense sofrer a goleada de 4 a 1 para a Portuguesa, na tarde de quarta-feira (29), no Estádio Luso Brasileiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara.



O Macaé Esporte vem fazendo uma campanha muito abaixo da expectativa. Em quatro jogos, foram três derrotas e apenas um ponto conquistado, no empate sem gols contra o Flamengo, no Maracanã, na estreia da competição.



Para não correr o risco de voltar a disputar a Seletiva do Carioca, a diretoria do clube agiu rápido e anunciou a contratação do técnico Charles Almeida, que estava no Serra, do Espírito Santo. O novo comandante se apresenta na tarde desta quinta-feira na sede do clube.



O Macaé Esporte volta a campo no próximo domingo (02) para enfrentar a Cabofriense, às 16h, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.