Bailinho agita programação infantil de Carnaval em Macaé

Macaé - Prepare as fantasias, brilhos e plumas porque vem aí: o Bailinho, o pré-carnaval para bebês e crianças, pensado em toda a família. O evento já tem data marcada: dia 16 de fevereiro (domingo), das 14h às 18h, no Espaço Pândanus, localizado na Granja dos Cavaleiros, em Macaé.



Promovido pela organização da Baguncinha, o Bailinho conta com o show da banda da Companhia Chirulico com repertório para toda a família, e também com apresentação do grupo de teatro musical infantil, Lekolé, direcionada aos bebês e crianças.



A edição conta também com espaço mamazinho com poltronas de amamentação, brinquedoteca lúdica, cenário para fotos de carnaval, oficinas criativas para crianças, expositoras com produtos de carnaval e área gourmet com cervejaria artesanal. Vale lembrar que o espaço conta com estacionamento com manobristas, acessibilidade e áreas externas e internas oferecendo total conforto e segurança.