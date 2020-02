Programação das obras de saneamento seguem nesta semana em Macaé

Macaé - A implantação das redes de esgotamento sanitário do Subsistema Centro segue nesta semana. E as intervenções previstas vão exigir a atenção e a compreensão de quem circula por vias dos bairros Jardim Santo Antônio, Praia Campista, Parque Valentina Miranda, Cancela Preta, Parque Duque de Caxias e Novo Cavaleiros. As obras fazem parte dos investimentos previstos em saneamento para 2020 na Parceria Público-Privada estabelecida entre a Prefeitura e a BRK Ambiental.



Para a realização dos trabalhos, interdições e restrições de estacionamento são necessárias, sendo a passagem liberada somente para casos de emergências médicas ou de necessidade de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.). Por isso, a atenção deve ser redobrada à sinalização, assim como a redução da velocidade para evitar acidentes e o respeito em não estacionar os veículos nas ruas no horário previsto para a realização das obras.

Confira a programação:



Jardim Santo Antônio – Na Rua Maestro Vilas Lobos (entre a Frei Baltazar e a Candido Portinari), seguem as intervenções para implantação da rede de esgoto. Já no trecho entre as ruas Louis Pasteur e Candido Portinari o trabalho é para recomposição de pavimento. As equipes de trabalho também têm previsão de atuação na Rua Louis Pasteur (implantação de rede e recomposição de pavimento); Candido Portinari (entre a Cecilia Meireles e a Heleodoro Duboc), também para implantação de rede e recomposição de pavimento e na Rua Engenheiro Hans Hacker (entre a Cecilia Meireles e a Rua General de Gaule, onde haverá obra para implantação de rede.



Praia Campista – Além da programação para implantação de rede na Rua Otavio Laurindo de Aguiar (entre as ruas Dos Bancários e Raul Frei Pinheiro), outro trechos de obras está previsto para atuar na Rua Professor Gusmão (entre as ruas Raul Frei Pinheiro e Alfredo Barcelar).



Parque Valentina Miranda – Na Rua Abílio Moreira de Miranda, a implantação da nova rede de esgoto segue acontecendo no sentido a Rua Jornalista Lívio Dedeco Campos. Porém no trecho entre as ruas Professor Eduardo Serrano e Alice Lacerda, a previsão é de que sejam realizados trabalhos de recomposição de pavimento. Enquanto isso, a Jornalista Lívio Dedeco Campos segue com previsão de implantação de rede.



Cancela Preta – As frentes de obra para execução de uma elevatória seguem com a programação de atuação na Rua G, onde uma interdição acontece entre as ruas Ministro Mario Andreazza e Capitão Jaime Barcelar.



Parque Duque de Caxias – Outro elevatória fica na Rua José de Alencar (entre as ruas Leontina Luzia da Conceição e Sidney Vasconcelos de Aguiar), com interdição total do trecho em obras. Nos demais trechos desta via segue a execução de rede. Já na Rua Leontina Luzia da Conceição (entre a Aloisio de Azevedo e a José de Alencar), a previsão é de implantação de rede e de recomposição do pavimento nos trechos em que a obra for finalizada.



Novo Cavaleiros – Ações para recomposição do pavimento em trecho em que as obras foram finalizadas também têm previsão de execução nas ruas Albacora, Internacional e Alcídes da Conceição.



Cronograma – As obras para a implantação das novas redes de esgoto do Subsistema Centro são realizadas por trechos das vias e as equipes não necessariamente atuam simultaneamente em todas as ruas. Esta programação é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticos. Em caso de dúvidas, a BRK Ambiental disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.