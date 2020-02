Serra Macaense assina parceria para participação no Campeonato Metropolitano

Macaé - O Serra Macaense firmou parceria na terça-feira (11) com a Trivella Empreendimentos Esportivos para a participação no Campeonato Metropolitano, organizado pela FERJ, nas categorias sub-13 e sub-14, com início no mês de abril. Estiveram na sede social, o proprietário da empresa, Flávio Trivella, ao lado do coordenador do projeto, Renê Padilha, onde assinaram o acordo para a expansão da marca do clube.

Para o presidente Rodrigo dos Santos, mais um degrau galgado no crescimento da agremiação. “É com grande satisfação que anuncio esta parceria, a qual tem como objetivo amplificar a marca do Serra Macaense em outros espaços, potencializando a expansão com credibilidade no cenário estadual. Estar ao lado da marca Trivella, que desfruta de elementos positivos, nos trará novos talentos para o Clube e uma gama de fatores dentro das categorias de base em idades que ainda não estávamos atendendo”, afirmou o mandatário.



Para o empresário Flávio Trivella, a oportunidade será benéfica para todos os envolvidos no processo, em busca de novos profissionais na sua origem.



“Nossa ideia com o Serra Macaense é para começarmos a revelar valores mais jovens. Fizemos um contrato de cinco anos com esse intuito, ou seja, formar atletas cedo para colocarmos em grandes clubes do Brasil. Com a credibilidade e estrutura que o Serra Macaense tem, a gente acredita que será bem legal e positivo para todos. A gente trabalha em gestão esportiva com a fundação do Clube Atlético Castelo Branco, de onde saiu o Cortez, por exemplo, campeão da América pelo Grêmio. Também estivemos no Goytacaz quando foi campeão em 2017 da Série B no Rio de Janeiro, após um hiato de 25 anos. Estamos bem felizes com este contrato entre nossa empresa e o Serra Macaense. Tenho certeza de que colheremos grandes frutos”, apontou.