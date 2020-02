Cetep abre 1.430 vagas para 28 cursos gratuitos em Macaé

Macaé - A Prefeitura de Macaé, através da Secretaria de Educação, divulgou, nesta quinta-feira (13), o edital com 1.430 vagas para 28 cursos gratuitos de qualificação, capacitação, aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento social, oferecidos no Centro de Educação Tecnológica e Profissional (Cetep). Serão 42 turmas em diversas áreas e os interessados terão de fazer a pré-matrícula online, no portal da prefeitura macae.rj.gov.br , na próxima segunda-feira (17). A matrícula presencial será nos dias 18 e 19 deste mês, na sede do Cetep, à Rua Alfredo Backer, 363, no Centro.Apenas para os cursos de Informática Básica e Artes em Telhas a matrícula será efetuada nos próprios polos onde as aulas serão ministradas, respectivamente, no Laboratório de Informática na Praça das Malvinas, e no Polo Cultural da Serra, em Glicério. Os dias são os mesmos, 18 e 19 deste mês, das 8h ao meio-dia. No ato da pré-matrícula, o aluno receberá o protocolo de agendamento com data e horário para efetuar a matrícula com toda documentação que consta no edital.Os cursos oferecidos são os seguintes: auxiliar administrativo; almoxarifado; Noções Básicas de Recursos Humanos; assistente administrativo; assistente de operações de logística portuária; barbeiro; cabeleireiro profissional intensivo; cabeleireiro avançado; design de sobrancelhas; manicure e pedicure; costura para iniciantes; artes em tecido e linhas feito a mão; arte em telhas; desenho artístico; pintura em aquarela.Também há vagas para Curso Básico de Panificação Artesanal; Noções Básicas para o Serviço de Recepção; informática básica; Tutoria em EAD em Ambiente Module; Matemática sem medo; Matemática Financeira; Técnicas Básicas de Redação; mecânica de motores a diesel; auxiliar de laboratório de análises clínicas; Auxiliar de Saúde Bucal; cuidador de idoso; balconista de farmácia; e construção básica para mulheres: acabamento e pintura.Em caso de vagas remanescentes de todos os cursos oferecidos, a matrícula para estes candidatos será feita nos dias 20 e 21 também de fevereiro. O cronograma com as etapas a seguir pelos candidatos consta do edital, bem como as demais informações sobre o processo.O Cetep é um órgão da Prefeitura de Macaé, vinculado à Secretaria Municipal Adjunta de Qualificação Profissional e Ensino Médio. A secretária Leandra Lopes alerta que cada candidato só pode se inscrever em um único curso. “Caso haja mais de uma inscrição da mesma pessoa, prevalecerá a data e o horário do requerimento mais recente. Os alunos já matriculados em algum curso em andamento no Cetep poderão se inscrever desde que o horário seja compatível com o do curso em andamento, pois não poderá desistir do curso que está fazendo para entrar em outro”, explicou.