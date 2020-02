Oficializado junto ao Boletim Informativo Diário (BID), o atacante Matheus Babi é o novo reforço do Serra Macaense. Em negociação junto ao Macaé Esporte, o jogador que marcou cinco gols em nove jogos no Campeonato Carioca 2020, assinou por três temporadas.



“Estamos muito felizes com essa contratação. O atleta estava sendo monitorado por nós há algum tempo, por ser natural da cidade também e despertar nosso interesse. Houve a conversa com o Macaé, o qual temos um relacionamento saudável aqui na cidade e o Matheus Babi se interessou pelo nosso projeto. Temos a possibilidade de trazer uma joia do futebol local, que certamente renderá frutos para o Serra Macaense, dentro de nossas avaliações de acreditar em jovens promissores e com potencial para irem longe”, afirmou o presidente Rodrigo dos Santos.



Aos 22 anos, Matheus Babi tem 1.93 de altura e iniciou sua trajetória em 2014 no co-irmão, passou por empréstimos nas categorias de base do Grêmio e no profissional do América/RJ, onde marcou 12 gols em 27 jogos.