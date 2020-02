Parque Municipal do Barreto está pronto para visitas

Macaé - Para que alunos e professores de escolas municipais, estaduais e particulares de Macaé possam saber mais sobre biologia e ter contato com a natureza em 2020, o Parque Municipal da Restinga do Barreto encontra-se funcionando a todo o vapor. O local esteve fechado desde o final do ano passado, quando passou por manutenção.



Em 2019, o local recebeu aproximadamente cinco mil visitantes. O objetivo da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (Sema), gestora do espaço, é que os visitantes usufruam da união entre aprendizado e lazer, com maior conhecimento do bioma da restinga.



Orientações biológicas



O coordenador do Parque do Barreto, o biólogo Henrique Abrahão Charles, orienta as pessoas, acompanhando-as nas visitas. Ele conta que dentro da floresta de restinga, os alunos e demais visitantes têm explicações básicas sobre esse bioma. "Conhecem um pouco mais sobre os trabalhos da Sema e da Guarda Ambiental. Podem percorrer a trilha e serem informados sobre a influência do mar nas plantas e nos animais que aqui vivem", explica ele.



Em 2020, os visitantes também terão à disposição o campinho de futebol de areia de restinga para prática esportiva. Ainda contam com Slackline - atividade esportiva de recreação na qual busca-se o equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, permitindo ao praticante andar e fazer manobras por cima.



Henrique é enfático: "Os visitantes também poderão observar a exuberante fauna (aves silvestres), dispostas em grande quantidade e a rica e bela flora de restinga. Terão acesso à Casa na Árvore, que hoje é a principal atração no parque."



O Parque ainda tem um chuveirão que faz a alegria da garotada, dando um refresco no local, onde as pessoas aproveitam a beleza cênica, inclusive, curtindo o encanto e a imponência de grande praia, deserta a maior parte do tempo. Para agendamento e mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail parquebarreto.sema@gmail.com.