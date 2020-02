Interdição Ponte do Baião: acesso pelo trevo de Glicério

Macaé - Desde quarta-feira (19), a ponte do Baião, que liga Bicuda a Rio Dourado, distrito de Casimiro de Abreu, está interditada pela Prefeitura de Macaé. Mesmo não se tratando de rodovia municipal, a Secretaria de Mobilidade Urbana atendeu o pedido da Secretaria de Infraestrutura e sinalizou a interdição nas entradas de Areia Branca e Rio Dourado.



Nesta rodovia não transita ônibus urbano e, como rota alternativa para acessar as Bicudas Grande e Pequena, é necessário seguir pelo trevo de Glicério, depois acessar trevo da Areia Branca e, posteriormente, as Bicudas.



A medida é preventiva e fundamentada em laudo técnico da secretaria Adjunta de Defesa Civil, que apontou que a ponte sofreu arrasto dos pilares centrais, o que provocou torção nas vigas longarinas e cisalhamento (deformação) dos pilares mais próximos do trevo (lado oposto à ETA CEDAE), e em três seções do tabuleiro.



Caso ocorram chuvas fortes, o trecho do Rio Macaé - onde está localizada a ponte - é passível de elevação de nível, por isso os reparos são necessários e, com eles, a interdição, que é uma ação conjunta das secretarias de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, sob a supervisão da Defesa Civil.