Macaé + Sustentável: desafio irá propor soluções a problemas ambientais

Macaé - Buscando provocar startups, estudantes e empresas juniores a desenvolverem soluções inovadoras em um período de tempo intensivo e limitado, será realizado no dia 19 de março o Desafio Macaé + Sustentável. Serão propostos três desafios voltados para a resolução de problemas ambientais que assolam a região, além de promover a conscientização sobre aspectos importantes para o meio ambiente. Para participar do evento, basta se inscrever, gratuitamente, até o dia 2 de março, pelo site www.sympla.com.br/desafio-macae--sustentavel__770471 O Desafio Macaé + Sustentável é uma realização da Prefeitura de Macaé pelo Programa Startup Macaé e Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, além do Centro de Referência em Inovação para Operações Sustentáveis (Crios-UFRJ), E-BASE, Nupem-UFRJ, Sebrae e a empresa Transforma Gerenciamento de Resíduos.A programação será realizada no Parque Municipal Atalaia, na região serrana, às margens da RJ-162, de 9h às 17h.Os desafios serão as temáticas: mudanças Climáticas, Gestão De Recursos Hídricos e Gestão De Resíduos. Na conclusão das dinâmicas do evento, as equipes apresentarão as soluções propostas para uma banca de jurados especialistas em sustentabilidade e os projetos serão avaliados de acordo com os critérios de qualidade técnica; criatividade; potencial e valor.De acordo com os organizadores, embora a iniciativa seja uma competição, o objetivo também é incentivar a colaboração entre todas as equipes. Os vencedores receberão troféu, além de treinamento de concepção de produto de software pela empresa Elleva.Confira os desafios do Macaé + Sustentável:As mudanças climáticas estão sendo aceleradas pelas ações do homem e têm gerado impactos cada vez mais intensos em nosso cotidiano. Chuvas concentradas, inundações, temperaturas elevadas e erosão costeira têm assolado nosso município.Como podemos nos adaptar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas em nossa cidade?A crescente demanda por recursos hídricos para abastecimento da população, geração de energia e em processos industriais, somado ao assoreamento dos rios, o lançamento de esgoto in natura e o desperdício estão entre os principais desafios da gestão dos recursos hídricos. Como garantir água de boa qualidade e quantidade para suprir as progressivas demandas de forma ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa?O modelo vigente de gestão de resíduos mais utilizado no Brasil ainda é o aterramento dos resíduos sólidos, tendo como consequência o desperdício do valor econômico agregado a este material.Que procedimentos e tecnologias de transformação, valorização e tratamento de resíduos podem gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais para nosso município?