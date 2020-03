Paróquia Santo Antônio de Macaé promove 3º Encontro para Mulheres

Macaé - A Paróquia Santo Antônio irá promover no próximo sábado (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, o 3º Encontro para Mulheres. O evento será realizado a partir das 8h no salão paroquial, encerrando com a celebração de missa às 19h. Como gesto concreto, em unidade com a Campanha da Fraternidade 2020, cujo tema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34), a inscrição será solidária, mediante a doação de itens de higiene ou fraldas descartáveis, que serão entregues a famílias carentes.



Esperando um público de 300 mulheres, a organização aposta em pregadoras que são missionárias de diversas partes do país: Marli Albuquerque (Comunidade Obra Nova – Campina Grande/PB), Irmã Maria Sarah (Comunidade Católica Sementes do Verbo – Rio de Janeiro/RJ), Drª Claudia Ramos (Comunidade Aliança de Misericórdia – SP) e Zezé Luz, cantora católica e líder Pró Vida no Brasil.



O padre Gleison Lima, pároco da comunidade, acredita que o Encontro para Mulheres é uma oportunidade única de retiro espiritual e reavivamento da fé.



Estamos pensando em todas as atividades com muito carinho para que as nossas mães, irmãs, filhas, avós, e amigas tenham um dia inteiro para um encontro com Deus em suas vidas, refletindo sobre o verdadeiro privilégio que é ser mulher e sobre como melhor viver essa realidade a cada dia -, disse.

Este é o terceiro ano consecutivo em que a Paróquia organiza o encontro, que tem como objetivo levar as participantes a um encontro pessoal com Deus e ampliar a discussão de temas relacionados às mulheres.



Mais informações podem ser obtidas junto a secretaria paroquial, localizada na Travessa Padre Pedro, nº 671, bairro Visconde de Araújo (expediente de 2ª a 6ª, de 9h às 12h e 14h às 19h), e através dos telefones (22) 2772-5149 e (22) 99968-5149.