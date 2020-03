Estudantes da UFRJ analisam insetos no Parque Municipal Atalaia

Macaé - Estudantes de Biologia do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (Nupem), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), estão realizando uma análise no Parque Municipal Atalaia, em Macaé. O objetivo é o estudo de insetos e crustáceos com a finalidade de ampliar e fundamentar investimentos no parque, de modo a contribuir com a preservação da biodiversidade, com maior foco na sustentabilidade.



A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Laboratório de Limnologia da UFRJ, que estuda as águas, e o bosque da Prefeitura de Macaé, coordenado pelo biólogo Alexandre Bezerra. O trabalho foi iniciado em fevereiro deste ano.

Libélulas, borboletas, baratas selvagens, mariposas, camarões e caranguejos foram analisados - Divulgação

Segundo o pesquisador, Leandro Schuvartz, foi vista no Parque Atalaia, onde o grupo esteve por dois dias, grande variedade de insetos. "Observamos os grupos de insetos Efemerópteros, Tricópteros e Plecópteros. A presença deles indica que as águas estão limpas, já que eles gostam de água não poluída, com mata preservada", explica ele.



A averiguação exploratória, realizada pelos alunos, observou, no parque, libélulas, borboletas, baratas selvagens, mariposas, camarões e caranguejos. Além de Leandro, também participam do trabalho, os estudantes: Theo Aroeira, Bianca Machado e Bianca Afonso.