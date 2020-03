IBGE: Censo 2020 oferece 263 vagas para Macaé

Em Macaé estão sendo oferecidas 263 vagas, sendo 231 para recenseador, 28 para agente censitário supervisor, e quatro para agente censitário municipal. Há vagas para os distritos sede e região serrana (Glicério, Córrego do Ouro, Frade e Cachoeiras de Macaé). A Prefeitura de Macaé colabora com o IBGE em todas as etapas da pesquisa, por meio de diversas secretarias da administração municipal.Nos municípios sob a jurisdição da agência Macaé há vagas ainda para Carapebus (18), Casimiro de Abreu (45), Conceição de Macabu (24), Quissamã (25) e Rio das Ostras (154).As provas para agentes censitários serão aplicadas em 17 de maio e as provas para recenseadores, em 24 de maio. Para os candidatos a recenseador, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos.Para os candidatos a agentes censitários, serão 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.A remuneração do recenseador é por produtividade. Uma estimativa pode ser feita pelo link https://censo2020.ibge.gov.br/estimativa-remuneracao . A remuneração agente censitário municipal (ACM) é: R$ 2.100,00 + R$ 458,00 de vale alimentação + vale transporte. Já a remuneração agente censitário supervisor (ASC) é : R$ 1.700,00 + R$ 458,00 de vale alimentação + vale transporte.De acordo com o coordenador de área do Censo 2020 da Agência IBGE Macaé, Rhanderson Gomes, o processo tem a finalidade de obter informações atualizadas e precisas, fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas e realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. O período regular do Censo 2020 começará em agosto e terminará em outubro do mesmo ano. A pesquisa é realizada a cada 10 anos.