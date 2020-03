Teatro Municipal apresenta pocket show "Aladdin"

Macaé - A busca de um sonho de 16 meninas tem movimentado a cidade. O corpo de baile juvenil da Âmbar Escola de Dança recebeu o certificado de acesso Direto ao Concurso Internacional de Bailado da cidade do Porto, em Portugal. E, para viabilizar a participação do grupo, será apresentado neste sábado (7) e domingo (8), às 18h, no Teatro Municipal de Macaé, o pocket show "Aladdin", com a renda revertida para a viagem à Portugal.

Com bailarinas macaenses, com idades de 13 a 16 anos, o grupo tem se apresentado e ganhado destaque em concursos por diferentes locais representando a cidade. "Após uma belíssima apresentação em Indaiatuba (SP), as meninas receberam convite para o concurso. E, nós mães, nos unimos com a escola para tornar possível o sonhos delas. São anos de renúncia, lesões e muito treino", afirmou uma das mães das meninas, Samantha Fragoso.



O Concurso Internacional de Bailado da Cidade do Porto, em Portugal, tem um painel de jurados que atribui bolsas de estudo para as melhores escolas de Ballet européias. Além da cessão do palco para apresentação do Pocket Show, a Secretaria de Cultura disponibilizou a galeria do teatro para a realização de um bazar também voltado para a ida das meninas a Portugal.



Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 30 na bilheteria do Teatro Municipal de Macaé, na Avenida Rui Barbosa, 780, Centro. Também podem ser encontrados na Escola Âmbar, localizada Avenida Atlântica, 2828 - Cavaleiros e com a comissão de mães no Studio Pilates, que fica na Rua Maria Francisca Borges Reid, 14 - Glória.