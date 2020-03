Praia para Todos encerra edição de Verão com entrega de certificados

Macaé - A 6ª edição do projeto Praia para Todos, da Secretaria Adjunta da Defesa Civil, encerrou suas atividades de Verão no último domingo (8). A programação contou com a entrega de 16 certificados para os voluntários que participaram da capacitação no ano passado.



O coordenador de Projetos e Treinamentos, Ricardo Teixeira, informou que foram oito horas de aula, nas quais os voluntários receberam dicas de atendimento ao Portador de Deficiência, uso correto do colete salva-vidas, primeiros socorros, segurança, entre outros assuntos.



"Estou na coordenação do Praia para Todos há um ano e acho excelente. É muito gratificante, pois é nosso dever como cidadão fazer o bem. Para participar, é só chegar. Teve domingo que tivemos 11 participantes. Nós fazemos um cadastro e montamos um grupo de WhatsApp, no qual trocamos informações", explicou.



O secretário Adjunto da Defesa Civil, Eric Schueller, disse que o Praia para Todos é uma oportunidade de proporcionar uma interação com a comunidade, principalmente com as pessoas portadoras de necessidades especiais.



"Estamos ampliando a realização das atividades para uma vez por mês, a pedido dos próprios participantes. São seis anos que o projeto funciona e é muito gratificante ver as pessoas felizes. Aqui temos a oportunidade de estreitar os laços como uma grande família", destacou.



A voluntária Melii Fukami contou que conheceu o projeto Praia para Todos por meio de amigos e pela página do site da prefeitura. "Acho importante que mais pessoas conheçam esse iniciativa e sempre que posso divulgo, onde quer que eu passe", disse.



Melii conta ainda que é o primeiro ano como voluntária no Praia para Todos e que todas as vezes que participa das atividades é um aprendizado. "Eu aprendo muito com os participantes, pois são lições de superação o tempo todo", enfatizou.



Já o técnico de refrigeração Álvaro Lima soube do projeto por meio de amigos da Cruz Vermelha, onde também é voluntário. "Durante a semana é uma correria diária e aos domingos, a minha energia é renovada ao ver essas pessoas superando os obstáculos", assinalou.



Ele frisou ainda que durante as atividades, eles se divertem muito e há uma troca de aprendizados. "É muito gratificante participar e a lição que tiro para minha vida é que tudo pode ser superado", afirmou.

Equipe de agentes da Defesa Civil e voluntários participam do projeto Praia Para Todos, na praia dos Cavaleiros - Guga Malheiros/Secom Macaé



Superação e felicidade



Superação e felicidade. Esses foram os sentimentos do motorista aposentado, Elias Lourenço dos Santos, ao participar pela primeira vez do Praia para Todos, há três anos. Ele conta que conheceu o projeto por meio de um dos idealizadores, Hildemar Miranda, fundador também da ONG Centro de Vida Independente (CVI).



"A sensação foi maravilhosa, pois tinha 15 anos que não tomava banho de mar. A equipe é dez e os voluntários são sensacionais e muito educados", opinou.



Elias perdeu os movimentos das pernas há 18 anos, quando sofreu um acidente de carro, onde era carona.



Já a dona de casa, Helena Santos, participa do Praia para Todos há cinco anos. "Estava passando pelo calçadão da Praia dos Cavaleiros, quando alguém me avisou sobre o projeto. Ele significa muito para mim, pois faço fisioterapia duas vezes por semana e é uma forma de eu me exercitar", disse.



Ela acrescentou ainda que usa cadeira de rodas há 10 anos e no Praia para Todos teve a oportunidade de fazer novas amizades.



A artesã Giovanna Peres relatou que começou a participar das atividades este ano. "Tenho uma amiga na Defesa Civil e soube do projeto. Esses voluntários são os nossos guerreiros do mar. É muito maravilhoso participar", concluiu.

