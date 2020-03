Macaé - A Feira de Artesanato, que acontece de sexta-feira (13) a domingo (15), na orla da Praia dos Cavaleiros, reunirá 12 tendas. A iniciativa, que é mensal, é uma realização do Polo de Artesanato de Macaé e conta com apoio das Secretarias de Cultura e Turismo. Na sexta (13) e no sábado (14), o funcionamento será de 9h às 22h. Já no domingo (15), de 9h às 17h.



A artesã Juliana Bernardino Fonseca, uma das integrantes do Polo de Artesanato de Macaé, informou que o grupo existe há cinco anos. "A iniciativa de fazer a feira na orla surgiu depois de muitos pedidos dos moradores", destacou.



Ela acrescentou ainda que os artesãos estavam expondo os seus produtos desde setembro pelo menos uma vez por mês. Com a chegada do verão e aumento de turistas na cidade e de muitos moradores de férias, o grupo resolveu ampliar os dias de exposição dos artesanatos.



"Quem passar pelo local encontrará artesanatos diversos como pano de prato, camisas customizadas, com logo da cidade, biquínis de crochê, acessórios para adultos e crianças, luminárias de PVC, bolsas e produtos que utilizam materiais recicláveis", ressaltou.



Juliana acrescentou ainda que é fundamental o apoio da prefeitura para a realização do evento. "Agradecemos às secretarias de Cultura e Turismo que estão sempre com a gente, apoiando os nossos eventos e o artesanato macaense", assinalou.



Ela pontuou ainda que quem tiver interesse em participar do Polo de Artesanato de Macaé deverá ter carteira de artesão e possuir tenda própria para expor os produtos. Mais informações sobre como participar poderão ser obtidas pelo telefone (22) 99986-1885.