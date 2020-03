Começa concretagem das obras de urbanização no bairro Imbetiba

Macaé - A concretagem das obras de urbanização da Avenida dos Jesuítas, em Imbetiba, começou nesta quinta-feira (12). Esta semana, os serviços serão nos trechos um e dois, entre as ruas da Igualdade até Dr. Bueno. O canteiro central foi rebaixado em um trecho de 700 metros, no total, para proporcionar acessibilidade aos pedestres.

De acordo com o secretário de Obras, Marcelo Mussi, na próxima semana, será a vez do terceiro trecho, entre as ruas Dr. Bueno e Luís Bellegard. Ele acrescentou que, na sequência, o trecho quatro (Luís Bellegard à Agenor Caldas), o maior deles, receberá a concretagem. O quinto e último trecho (Agenor Caldas à Vereador Custódio da Silva Júnior) está previsto para receber os trabalhos na primeira semana de abril.

Após a etapa de fechamento do canal, será realizada a urbanização. O objetivo é modernizar o bairro e, ainda, oferecer acessibilidade. A via receberá ciclovia, calçada com acesso para pessoas com deficiência, iluminação, bancos de madeira, paisagismo, piso tátil, além de sinalizações horizontal e vertical.



“Com o rebaixamento no nível da rua, as pessoas terão melhor acesso para caminhar. Além disso, com a construção da ciclovia na Avenida dos Jesuítas, o centro de Macaé ganhará mais um espaço seguro para pedalar. O novo trecho fará a interligação com as ciclovias da Rua da Igualdade e a Avenida Agenor Caldas”, frisou o secretário.