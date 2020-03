Governo inclui cadeia offshore na estratégia de combate ao coronavírus

Macaé - A estratégia de conter a disseminação do coronavírus, por transmissão local, reduzindo a aglomeração de pessoas, foi reforçada nesta segunda-feira (16) pelo prefeito Dr. Aluízio dos Santos em reunião com empresários e representantes de segmentos que compõem a cadeia produtiva de petróleo e gás em Macaé.

Convocado na última quinta-feira (12), o encontro teve como objetivo ampliar as ações de combate a circulação do vírus na cidade, que já conta com a suspensão das aulas nas redes pública e privada a partir desta segunda-feira (16), protegendo assim cerca de 100 mil pessoas, entre alunos e profissionais que atuam nos dois sistemas.

Diante dos representantes da rede hoteleira, Polo Gastronômico e profissionais que atuam nas principais empresas offshore, Dr. Aluízio reiterou que o principal foco, no momento, é reduzir as chances de contágio do coronavírus.

“É preciso conscientizar as pessoas de que só se evita o coronavírus impedindo a transmissão local. Por isso é necessário evitar aglomerações. Não há motivo para pânico, mas todos nós precisamos fazer a nossa parte. O assunto é sério e requer cuidados excessivos para evitar a disseminação da doença”, afirmou o prefeito.

Além de compor a principal rede de geração de emprego formal da cidade, a cadeia produtiva do petróleo é responsável também por promover a circulação de profissionais de diferentes partes do país e do mundo em Macaé, o que ascende o sinal vermelho quanto a possível transmissão do coronavírus.



Por conta disso, o prefeito repassou aos empresários orientações sobre a higienização dos espaços de circulação dessas pessoas, além do cuidado em identificar pacientes com sintomas que indicam a contaminação do coronavírus (tosse, febre, dificuldade respiratória e indisposição).



“Ao cumprir as regras de higienização e evitar a aglomeração das pessoas, são os passos fundamentais para se evitar o contágio do coronavírus. O consenso da sociedade médica mundial é combater a transmissão local. Nós precisamos batalhar, todos os dias, para conscientizar as pessoas sobre esse risco”, apontou o prefeito.

Ainda nesta segunda-feira (16), o prefeito Dr. Aluízio anunciará novas medidas que serão adotadas pelo governo, com objetivo de evitar a disseminação do coronavírus em Macaé, e garantir o atendimento imediato diante de possíveis casos mais graves.