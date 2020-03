Prefeito de Macaé cria Centro de Triagem do Doente ao coronavírus

Macaé - Ao estabelecer, por decreto, novas medidas de prevenção para impedir a disseminação do coronavírus (Covid-19) em Macaé, o prefeito Dr. Aluízio dos Santos, definiu nesta segunda-feira (16) a criação do Centro de Triagem para o atendimento de pacientes suspeitos de contaminação da doença.

O atendimento acontecerá no Posto de Saúde Jorge Caldas, no Centro, a partir desta terça-feira (16). A unidade de saúde funcionará através da Cooperação Intra-hospitalar, firmada entre o município junto à rede privada de saúde.

Com isso, o Hospital Público Municipal (HPM), o Hospital São João Batista, o Hospital Unimed Costa do Sol e o Hospital São Lucas, atuarão de forma conjunta para estabelecer leitos de internação para pacientes com diagnóstico grave de coronavírus, além de compartilhar recursos humanos, materiais, equipamentos e medicamentos para garantir tratamento igualitário a todo cidadão macaense.

“Evitar o contágio é impedir a aglomeração das pessoas. Agora, o próximo passo é cuidar para que os pacientes sejam atendidos de forma igualitária”, explica o prefeito.

O Centro de Triagem do Doente do Coronavírus será criado por um novo decreto assinado hoje pelo prefeito, que inclui também a dispensa dos servidores públicos municipais acima dos 60 anos, gestantes, portadores de doenças oncológicas e autoimune. Além disso, o decreto determina também o direcionamento dos ônibus do transporte escolar, em horários especiais e rotas de maior circulação, para levar os passageiros até os terminais de integração do sistema público.

A medida visa agilizar o deslocamento dos passageiros nos horários de início e encerramento de expediente. O transporte de alimentação dos terminais será gratuito para os cidadãos.