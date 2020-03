Iluminação pública atende 1,2 mil pedidos em fevereiro em Macaé

Macaé - A Coordenadoria de Iluminação Pública (Cip), vinculada à Secretaria Adjunta de Serviços Públicos, da Secretaria de Infraestrutura, segue com o trabalho de manutenção por todos os bairros da cidade e também na região serrana. No mês de fevereiro, foram atendidas 1.225 solicitações relativas à troca de lâmpadas, reatores e cabeamento/fios.

Os bairros que mais solicitaram as ações de manutenção das equipes da Cip em fevereiro foram Centro (86), Lagomar (79), Parque Aeroporto (68) e São José do Barreto (52). Já na Região Serrana, o maior número de atendimentos foi em Córrego do Ouro (45) e no distrito do Sana (23).



"Os bairros que normalmente são os campeões em intervenção são o Lagomar e o Aeroporto, devido ao grande contingente populacional, porém o bairro Centro, em fevereiro, teve intensa demanda. Temos que fazer constante manutenção. As ações preventivas acontecem de dia, mas à noite também atuamos", informou o coordenador da Cip, Marcelo Oliveira.



Dia e noite



A Cip conta com cinco equipes, trabalhando dia e noite. O apoio da população ao trabalho é fundamental. Por isso, fazer as solicitações nos canais corretos auxilia a atender às demandas, uma vez que cada pedido gera um número de protocolo.



E os dois novos canais de comunicação com a população - além dos telefones, WhatsApp e e-mail -, são o twitter (@iluminamacaé) e o aplicativo Macaé APP, ampliando as possibilidades de solicitações por parte dos munícipes.



Disque luz - O cidadão que quiser solicitar reparos de iluminação pública poderá passar mensagem para o número de WhatsApp (22) 99790-1967. O solicitante também pode ligar para o 156, de segunda a sexta-feira, de 9h às 22h. A ligação é gratuita quando realizada de um telefone fixo. Sugestões de melhorias e reclamações podem ser encaminhadas para o e-mail disqueluz@macae.rj.gov.br.



Para fazer a solicitação, é necessário que a pessoa informe o nome, a rua, o bairro e o número de residência mais próximo ao ponto apagado, intermitente ou piscando, ressaltando também quantos pontos apagados e a referência. Os prazos para atendimento e o número do protocolo são fornecidos ao solicitante.



Nos casos de solicitações de novos pontos, os interessados devem abrir um processo administrativo no setor de protocolo geral da Prefeitura de Macaé, portando os seguintes documentos: RG, CPF, cópia da conta de energia atualizada e informar o motivo da solicitação. Demais informações, entrar em contato com a Coordenadoria de Iluminação Pública, nos telefones: (22) 2796-1114 e (22) 2759-0783.