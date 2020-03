Prefeitura de Macaé reduz expediente em estratégia de combate ao coronavírus

Macaé - Com exceção das unidades de emergência da rede municipal de Saúde, o expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Macaé será reduzido, de 8h às 12h, a partir desta quarta-feira (18). A medida foi determinada pelo prefeito Dr. Aluízio dos Santos dentro da estratégia de combate a disseminação do coronavírus (Covid-19).

Pelo Twitter, Dr. Aluízio anunciou também outras medidas internas para a administração, que seguem conceitos de humanização, mesmo em um momento de apreensão devido aos riscos de contágio da doença.

“Evitar o contágio é manter as pessoas em casa, longe de aglomerações. Todos precisava seguir este protocolo.Os nossos esforços agora são para garantir que toda população tenha acesso a um tratamento adequado em casos de contaminação”, afirma o prefeito.

O prefeito também dispensou as servidoras mães e responsáveis por crianças com idade abaixo dos 12 anos, além dos idosos acima dos 60 anos. As repartições que não realizam atendimento ao público poderão reduzir, em 50%, o efetivo. A partir desta quarta-feira (18), a Farmácia Popular está dispensada a liberar medicamentos de uso crônico por 90 dias.