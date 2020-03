Defesa Civil de Macaé faz alerta nas praias do município sobre coronavírus

Macaé - Agentes da Defesa Civil, vinculada a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Macaé percorrem as praias do município, alertando sobre a importância de evitar aglomeração, principalmente nesse momento em que todo o país enfrenta o avanço do coronavírus (Covid-19). O trabalho é realizado de 9h às 17h, com intervalo para o almoço.



Por meio de um megafone, os agentes orientam a população com a seguinte mensagem: "Bom dia. A Defesa Civil estadual pede à população que evite aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. O momento é de conscientização. Faça sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o Corpo de Bombeiros. Podemos contar com você? Obrigado".