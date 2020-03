Vacinação contra Influenza em Macaé terá pontos estratégicos e drive thru

Macaé - Começa nesta segunda-feira (23) e segue até 22 de maio a campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Em Macaé uma nova e particular estratégia foi traçada, respeitando a determinação de evitar aglomeração, principalmente considerando que os públicos prioritários são pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde.

O Centro de Convenções e a Cidade Universitária, estrategicamente posicionados em pontos opostos geograficamente, serão usados para vacinação com logística de drive thru, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Desta forma é possível que familiares/responsáveis possam levar seus idosos sem necessidade de desembarque e exposição. A Cidade Universitária fica na Av. Aluizio da Silva Gomes, 50 - Granja dos Cavaleiros e o Centro de Convenções, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), ao lado do Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha.



No período de 23 de março a 15 de abril haverá um posto de vacinação para atendimento de idosos e profissionais de saúde no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba. O horário de funcionamento será das 8h às 17h. Já nas áreas cobertas pelas unidades da Estratégia Saúde da Família, a vacina será em domicílio.



Os assistidos pelo Recanto dos Idosos, Casa do Idoso, Hotel de Deus e Toca de Assis receberão a vacinação no próprio local.



O atendimento a pacientes idosos acamados e restritos, que residem em área sem cobertura, também será feito em domicílio. O responsável deve entrar em contato com a Casa da Vacina, pelos telefones (22) 2796-1622 / 2796-1622 Whatsapp (22) 98828-9681, para solicitar a vacinação.