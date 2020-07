Obras de saneamento serão retomadas em Macaé

Macaé - Após um período de interrupção em função da pandemia da Covid-19, as obras de saneamento terão a programação retomada a partir da próxima semana. De acordo com o cronograma, as intervenções começam na segunda-feira (27) nos bairros Imbetiba e no Campo d’Oeste. Este retorno está alinhado ao monitoramento realizado pelo município, que indica o risco moderado de contaminação, e a BRK Ambiental, empresa responsável pelo trabalho, seguirá os protocolos de saúde indicados pelos órgãos oficiais para garantir a segurança dos profissionais e da população.

Na Imbetiba, a implantação das redes será realizada na Rua dos Jesuítas, no trecho entre as ruas da Igualdade e Luiz Belegard. No Campo d’Oeste, a obra será realizada em toda extensão da Rua Equador. Outras vias, no bairro Sol y Mar, têm as atividades previstas para começar a partir da quarta-feira (29): Rua Ametista (toda a extensão); Rua Topázio (toda a extensão); Rua Diamante (toda a extensão) e Rua Eleosina Pereira (toda a extensão).



Também a partir da próxima quarta-feira (29), nos bairros Jardim Santo Antônio e Nova Macaé, há previsão de início da recomposição de pavimento nos trechos em que foram abertas as valas para instalação das novas redes do sistema de esgotamento sanitário.



Os trabalhos que fazem parte do planejamento para o Subsistema Centro vão exigir interdições parciais, além de restrições de estacionamento. Por isso, para evitar acidentes, a paciência e a atenção à sinalização devem ser redobradas, além do respeito em não parar os veículos nas ruas no horário previsto para a realização das obras. Nos casos de emergências médicas ou de necessidade de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.), a passagem será liberada.



Cronograma



As obras de saneamento são realizadas por trechos das vias e as equipes não necessariamente atuam simultaneamente em todas as ruas. Esta programação é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticos. Para maiores esclarecimentos e solicitações, a BRK Ambiental disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.