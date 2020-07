Alegando problemas pessoais, pré-candidato do PRTB a prefeito de Macaé cancela live

Macaé - O pré-candidato do PRTB a prefeito de Macaé, Ricardo Bichão, de 40 anos, cancelou a entrevista que estava agendada para esta terça-feira (28) para o jornal O DIA. A direção do partido alegou, na tarde desta segunda-feira (27), motivos pessoais que impossibilitaria a presença do pré-candidato.

"Ricardo Bichão não poderá apresentar-se por motivos pessoais que surgiram de última hora e por essa razão não poderá apresentar nesta ocasião suas propostas para a população de Macaé", diz um trecho da nota enviada pela assessoria do pré-candidato.

A entrevista foi remarcada para sexta-feira (31), às 15h. Comandam a conversa o colunista político Sidney Rezende e o repórter José Eduardo Vieira. A transmissão é simultânea pelo YouTube e Facebook do jornal. Você poderá participar enviando perguntas pelas redes sociais.



As lives com pré-candidatos são uma iniciativa pioneira do jornal O DIA, com o objetivo de apresentar à população as propostas dos postulantes à Prefeitura de Macaé, a exemplo do que foi feito nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Assim, será possível decidir o voto com informação de qualidade.



Já foram entrevistados os pré-candidatos a Prefeitura de Macaé, Silvinho Lopes (DEM), André Longobardi (Republicanos) e Welberth Rezende (Cidadania). Na quarta-feira (28) será a vez do pré-candidato do PSL Felício Laterça e na quinta-feira (29), Igor Sardinha (PT).